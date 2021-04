Un passaggio provvisorio per l'estate 2021: a Terme di Valdieri si lavora, mentre si attendono i fondi [VIDEO]

A sei mesi di distanza - era il 2 ottobre 2020 - dalla tragica alluvione che ha messo in ginocchio Limone Piemonte, la valle Roya, la valle Gesso e la valle Tanaro, siamo tornati a Terme di Valdieri, per vedere lo stato di avanzamento dei lavori.

E' necessario ripristinare il ponte portato via dalla furia del torrente Gesso, unica via di collegamento con l'area del parcheggio oltre lo stabilimento termale, con la piana del Valasco e con i rifugi.

Una zona a grande vocazione turistica, raggiunta nei weekend estivi da migliaia di persone. Al momento è ancora irraggiungibile, anche se entro giugno verrà costruito un ponte provvisorio, in vista della costruzione di quello definitivo, per il quale serve più di un milione di euro.

I fondi? In Francia sono arrivati. Qui ancora niente. Il Comune di Valdieri, come ci spiega il sindaco Giacomo Gaiotti, ha anticipato i pagamenti alle ditte che da subito si sono messe al lavoro per rimuovere gli enormi massi caduti, abbattere i resti del ponte crollato e ripristinare l'alveo del torrente.