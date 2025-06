Passaggio di consegne al Rotary di Alba, il collare da Gaia Frunzio alla nuova presidente Piera Arata

Martedì 24 giugno si è tenuta la convivale molto partecipata per il passaggio di consegne tra la presidente uscente del Rotary Club di Alba Gaia Frunzio e Piera Arata, con il tradizionale scambio del collare.

La serata è stata animata dalla presentazione delle attività e dei services che il club ha portato avanti nell’anno 2024-25 e la consegna delle Paul Harris Fellow (la massima onorificenza rotariana) ai soci che hanno dato un contributo significativo nell’anno al club (Ezio Porro, Paolo Fortuna e Nicola Ernè).

Non solo, il club ha avuto il piacere di accogliere un nuovo socio tra le sue fila, l’avvocato Andrea Castiglione, presentato dal socio Luigi Minasso. Andrea Castiglione, albese doc, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino, è iscritto tra gli avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti e nell’Albo Speciale dei Cassazionisti ed esercita la professione legale in qualità di Avvocato presso il suo studio di Alba.

Si è trattato di un anno ricco di progetti a favore dell’inclusione: in primo luogo, grazie al contributo del Distretto Rotary 2032, il club ha potuto collaborare con il Liceo Artistico Pinot Gallizio e la Diocesi di Alba per la realizzazione dei pannelli tattili per non vedenti e ipovedenti per la Cattedrale cittadina; è stato anche fatto un’elargizione significativa per la realizzazione dello spettacolo della compagnia “Ballo anch’io” con i ballerini in sedia a rotelle.

Il service dell’anno è stato la donazione di una sedia da evacuazione al Consorzio Socio Assistenziale albese, elemento importante in caso di emergenza e che permette la fuga a chi è diversamente abile anche in assenza di corrente elettrica. Anche quest’anno è proseguito il ciclo di incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza chiamato “Pronti ad agire, insieme possiamo”. Il ciclo di conferenze dal 2018 è organizzato dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

Il ciclo 2024-25, curato da Piera Arata, era stato inaugurato con una conferenza sulla “Medicina Genere Specifica” con relatrici le dottoresse Annamaria Gianti e Arianna Dal Canton; era seguito un incontro per parlare dei problemi della coltivazione della nocciola con Nicoletta Ponchione e Rosario D’Acunto. Il club aveva poi avuto il piacere di ospitare Don Serafino Chiesa per una relazione sull’attività missionaria in Bolivia; per la Giornata della Memoria il professor Guido Armellini aveva tenuto un incontro sulle radici dell’antisemitismo e dell’antigiudaismo cristiano. La penultima relazione era stata sui cambiamenti climatici con il dott. Antonello Provenzale, infine il dottor Luigi Gentile (Governatore del distretto 2032 per l’anno 2025- 26) e l’ingegner Alberto Birga avevano tenuto un incontro sulla Medicina Digitale.

Tra i service che sono proseguiti dagli anni precedenti troviamo il “Gran Galà Tartufi e Barolo- il gusto della solidarietà”, che quest’anno ha portato a una donazione al progetto internazionale Shelterbox, un'iniziativa per portare un aiuto immediato e concreto a chi ha perso la propria casa per catastrofi naturali o guerre. Il Memoral Salvino Camera, la nostra tradizionale camminata non competitiva, è riuscita a raccogliere 2.500 euro in favore dell’ospedale di Wamba in Kenya. Importanti i service che sono stati realizzati con il contributo significativo di alcuni soci, come la giornata per la prevenzione oncologica svoltasi a Castagnole delle Lanze, curata da Roberto Reggio; come sempre, il club ha avuto la possibilità di fare un service grazie alla Famiglia Allario Piazzo e in particolare al socio Franco Allario, quest’anno con un contributo di 2.000 euro alla Frati Minori Piemonte Onlus.

Molti gli ospiti che hanno tenuto relazioni alle conviviali: Matteo Sebaste della omonima azienda, Giorgio Proglio dell’app Tabui, Luca Burroni sul tema del lean management, Hicham Barida della Barida International, Mariano Costamagna sulla sostenibilità, Gianni Bertolusso sulla Intelligenza Artificiale, Marco Di Toro sulla governance e il passaggio generazionale. In relazione alla vita del Club, sono continuate le serate di Azione professionale, in cui i soci (Davide Bianco, Cesare Girello, Giuseppe Nova e Edoardo Dellatorre) hanno presentato la loro attività o hanno discusso di consulenza finanziaria e della cultura come pratica di sviluppo sostenibile delle imprese. Molto spazio è stato assegnato anche alle prospettive future del club con incontri dedicati.

Al termine della serata Gaia Frunzio ha consegnato alla nuova presidente per l’anno rotariano 2025- 26 Piera Arata, il collare che reca le targhette con il nome di tutti i predecessori dal 1956 ad oggi: una storia di quasi settant’anni! Piera Arata ha presentato la sua squadra (Maria Carla Mantovani come segretario, Maurizio Giacosa come tesoriere ed Edoardo Dellatorre come prefetto) e ha parlato dei progetti futuri, con un particolare interesse nei confronti della valorizzazione dell’Alta Langa e della collaborazione con gli altri Rotary Club del territorio.

La serata ha visto la presenza di molti graditi ospiti: il Sindaco di Alba Alberto Gatto e il consigliere regionale Daniele Sobrero, che hanno portato rispettivamente i saluti dell’amministrazione comunale e regionale. Presenti anche numerosi ospiti rotariani: Giuseppe Artuffo, Past Governor del Distretto 2032 con la moglie Manuela Busso, Philippe Tricetti, past governor del distretto 1730 e vice presidente del club di Beausoleil, accompagnato dalla moglie Rosalyne e Giles Nava (entrambi Past President Rotary Club Beausoleil), con la moglie Anna Maria, Nicolò Lamberti del Rotary Club Bra, Luca Burroni del Rotary Club Siena, Giulio Abbate del Rotary Club Canale Roero (Presidente Incoming). Presenti anche Andrea Fiorelli Bertoli, Roberto Parizia, Ilaria Novaretti, Lucia Ernè, Annamaria Gianti e Arianna Tomatis.