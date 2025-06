Lo Sportello Salute Busca "esce allo scoperto"

Da mercoledì 2 luglio, lo Sportello contro le liste d’attesa raddoppia all’aperto, in Piazza della Rossa.

Si sa che la salute non va in vacanza e chi ha bisogno di prestazioni sanitarie in estate incontra forse maggiori difficoltà.

“La nostra attività è – ahimè - in aumento. Ogni settimana, presso la ex-Scuola Elementare ‘Carletto Michelis’, si forma una lunga coda di cittadini bisognosi di visite o esami che risultano imprenotabili o con posti addirittura fuori Regione”, dicono i volontari dello Sportello. “Senza sospendere l’attività del venerdì mattina, che è diventata ormai un punto di riferimento per buschesi e non, abbiamo pensato di approfittare della bella stagione per ‘uscire allo scoperto’ e portare lo Sportello anche nel centro della Città. La Piazza della Rossa ci è sembrata il posto ideale” continuano i volontari.

“Alla luce delle scelte politiche e istituzionali, la nostra iniziativa ha inoltre il significato di dare una visibilità esterna, nei confronti della popolazione, ad una questione tutt’altro che risolta e che coinvolge un numero sempre maggiore di utenti, soprattutto fragili. Infatti il nostro obiettivo ultimo è rendere consapevoli e sensibili i cittadini circa il progressivo sgretolamento del SSN (di cui le liste d’attesa sono una manifestazione) e tutelare in ogni modo il diritto alla salute”, concludono i referenti dello Sportello.

Lo Sportello Salute Busca ha partecipato anche al gruppo di lavoro nazionale per la difesa della sanità pubblica e il rilancio del SSN, con la produzione del documento dal titolo ‘Non possiamo restare in silenzio. La società civile per la sanità pubblica’, presentato in Senato lo scorso 29 aprile e in corso di presentazione in diverse regioni italiane.

Lo ‘Sportello all’aperto’ sarà attivo il mercoledì mattina, dalle 9 alle 11.30, sulla Piazza della Rossa (Piazza XX Settembre). Eventuali cambiamenti di orario verranno comunicati a mezzo stampa e social.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla disponibilità della Gelateria Dolce Peccato, che ha messo a disposizione dello Sportello gli arredi esterni del proprio dehor.