Nuove soluzioni nel campo della ventilazione per il benessere animale

L'azienda Gazzera Srl di Cervere (CN) è da oltre 30 anni sinonimo di rispetto, competenza, trasparenza e flessibilità nel campo dell'oleodinamica e della pneumatica.

Oggi approfondiamo il concetto della ventilazione per il benessere animale.

Il benessere animale è una prerogativa dettata dai veterinari a livello nazionale, alla quale devono necessariamente adeguarsi tutti gli allevatori. In poche parole, non è altro che una sorta di regolamento dove all’interno vengono imposti determinati criteri che l’allevatore deve seguire, per fare in modo che l’animale possa vivere in un ambiente “non stressante” e di conseguenza possa produrre nelle migliori condizioni.





Il sistema della ventilazione è realizzato con un impianto oleodinamico e può essere installato in tutti gli allevamenti e negli impianti di attrezzatura zootecnica.

La movimentazione delle pale è ottenuta dalla trasformazione di energia elettrica in energia oleodinamica. Questo è ottenuto utilizzando un motore orbitale della casa costruttrice GECO che trasforma l’energia oleodinamica in rotazione.

Questa soluzione “NUOVA” nel campo della ventilazione per il benessere animale, offre alcune soluzioni di particolare interesse.

Il gruppo ventilatore è composto da tre parti principali:

Le pale di forma e superficie variabile a seconda delle necessità, dell’ambiente, del compito da svolgere come ad esempio spingere l’aria in senso verticale o orizzontale;

La meccanica di rotazione e sostegno pale;

L’energia per la rotazione, motore elettrico o come nel caso presentato da energia oleodinamica.

Solitamente il mercato propone un gruppo che unisce tutte le parti descritte non separabili.

La soluzione che vi proponiamo può essere utilizzata allo stesso modo oppure separando l’energia che li movimenta degli altri due gruppi.

La separazione dell’energia dal resto del ventilatore offre importanti vantaggi:

Il peso da sostenere si riduce molto, non ci sono parti elettriche nell’ambiente di lavoro principale causa di richieste di manutenzione.

La separazione dell’energia offre un altro vantaggio altamente economico: infatti, è possibile il collegamento in serie di un numero limitato di ventilatori con energia proveniente da una unica fonte e posizionabile in ambiente protetto e facilmente accessibile per eventuali interventi.







