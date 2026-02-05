Tanti baci Galup la proposta per il San Valentino 2026

Il bacio è il gesto concreto che più di ogni altro sigilla una promessa d’amore.

Galup lo elegge a simbolo di San Valentino, un ritorno della tradizione proposta in una raffinata confezione di latta rossa, serigrafata con un’illustrazione romantica e dal gusto retrò, che gioca con il nome dei Baci di dama, i deliziosi pasticcini in essa racchiusi.

I Baci di Dama nascono più di un secolo fa a Tortona, piccola città della provincia di Alessandria, in Piemonte. L’origine del nome è incerta, non si sa infatti se fu un’intuizione del pasticcere che li creò o se l’appellativo venne ideato dagli estimatori, fatto sta che i due biscotti tondeggianti a base di farina, nocciole, burro e zucchero, uniti e sigillati dalla crema di cacao, ricordano le dolci labbra di una dama che si schiudono in un goloso bacio. È uno dei pasticcini più noti e rappresentativi, fin dalla sua creazione, un gentile omaggio tributato nelle occasioni speciali.

E quale occasione migliore di San Valentino per regalare alla persona amata un mondo di baci? Galup li prepara con cura e li confeziona a uno a uno, per preservarne profumo, sapore e la golosa consistenza. La scatola resterà come prezioso ricordo di un giorno speciale in cui anche i gesti hanno la loro importanza: un dono ricercato, un bacio sincero per esprimere amore e affetto, per sottolineare l’importanza di un legame duraturo, profondo e ricco di dolcezza.

La latta Tanti Baci Galup è disponibile presso gli store Galup di Torino e Pinerolo, nei i migliori negozi in Italia e sul sito www.galup.it