Cercasi Guardie Giurate o aspiranti Guardie Giurate

L’azienda All System Spa, eccellenza nel settore della sicurezza privata, ricerca Guardie Giurate (GPG) e aspiranti Guardie Giurate da inserire nel proprio organico della provincia di Cuneo.
Requisiti per l’accesso
- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
- Maggiore età
- Sana e robusta costituzione
- Assenza di condanne penali
- Essere automuniti e in possesso di patente di guida valida (requisito richiesto dall’azienda)
- Età preferenziale: compresa tra i 25 e i 55 anni
Formazione
L’azienda si occuperà integralmente della formazione e fornirà le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa vigente, per gli aspiranti Guardie Giurate.
Tipologia contrattuale
- Contratto applicato: CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
L’inquadramento e il livello di assunzione saranno definiti in base alla formazione, all’attitudine professionale e al titolo di studio.
- Aspiranti Guardie Giurate: inserimento con inquadramento dedicato.
- Guardie Giurate già munite di decreto prefettizio e porto d’armi in corso di validità: inserimento con differente livello di inquadramento in base all’esperienza maturata.
Trattamento economico
- Buono pasto per ogni giornata lavorativa
- 13ª e 14ª mensilità
- Premio presenza
Tipologia di servizi
Le attività si articolano in:
- Piantonamenti
- Pattugliamenti
Come candidarsi
Per candidarti è necessario spedire il proprio curriculum o le proprie generalità all’e-mail: personale.cuneo@allsystemgroup.it