Amore Rappresentanze, materiali edili di alta qualità

Era il lontano 1961 quando l’amministratore unico Giuseppe Amore iniziò il lavoro di agente di commercio nel settore delle tubazioni in PVC. Le aziende rappresentate sono cresciute nel tempo e anche l’offerta si è ampliata, con guaine, isolanti termoacustici, vespai, polietilene, legnami, lastre e rotoli in vetroresina.

Così, nel 1987, l’Amore Rappresentanze ha aperto una rivendita di prodotti fatta esclusivamente per migliorare il servizio nei confronti del magazzino edile e, ad oggi, l’azienda collabora ancora con le ditte di un tempo e con tante nuove, grazie ad un offerta completa e ricca, con i migliori prezzi per materiale edile a disposizione delle rivendite di tutta Italia.

Sul sito internet ufficiale dell’azienda di Olgiate Olona (via Unità d’Italia 77), in provincia di Varese, è possibile scaricare il catalogo completo in pdf per poterlo consultare anche offline o per stamparlo; per ogni categoria di prodotti è inoltre disponibile un catalogo settoriale per chiunque abbia necessità di consultazioni rapide e mirate.

Tubi e raccordi PVC; tubi e raccordi GR+G; pozzetti, telai, coperchi e canaline; chiusini; frattazzi e secchi; cassa macerie e delta; reti intonaco e tasselli; lana e EPS; reti cantiere; bocchette e sportelli; tubi acqua; chiusini in ghisa, sifone e rete zincata; vespaio; prato armato; isolamento acustico; corrugati; tessuti e sacchi; guaine; distanziatori; canali di gronda; profili; tubi polietilene HD e polipav; articoli per tetti; barrette, chiodi e sigilli; falsotelaio e ironflex; ondulato; supporti regolabili; cartelli; scale retrattili e porte REI.

Un catalogo ampio e una disponibilità immediata (contattando lo 0331375820) per tutte le esigenze, unite a professionalità e qualità che, dal 1961, tantissime aziende hanno scelto e continuano a scegliere.