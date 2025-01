Trifulau e Tabui, al via a Canale il 15° Raduno Nazionale

Puntualissimi, come da programma, accolti da una mattinata particolarmente fredda, in piazza Italia a Canale sono arrivati Trifulau e Tabui, pronti a celebrare la quindicesima edizione del Raduno Nazionale organizzato dall'Enoteca Regionale del Roero per celebrare i veri protagonisti della ricerca del prezioso tartufo bianco: i cani da tartufo e i loro instancabili cavatori, i trifulau.

Ricco il programma di giornata, dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, con il dibattito "Donna e Vino" di venerdì e il concerto presso la Cattedrale di Cascina Chicco andato in scena ieri: dopo il ritrovo e la colazione, alle 9.30 partirà la dimostrazione di ricerca simulata dei tartufi, con i cani impegnati in un'affascinante esibizione delle loro abilità, seguita alle 10.30 dalla sfilata nel centro storico, per arrivare alle 11.00 con il saluto delle autorità, la benedizione dei cani e le premiazioni, chiudendo con il pranzo speciale presso il Salone Riez di Sant’Antonio Magliano Alfieri.