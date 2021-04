Volley maschile A2 - Cuneo verso i playoff, prima volta per Catania e Bisotto

Domenica 11 aprile, con Gara 1 dei quarti di finale, scattano i playoff per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo: al Pala UBI Banca arriva l'insidiosa Conad Reggio Emilia.

Il gruppo lavora, seguito da Coach Serniotti e dal suo staff, in vista dell'importante sfida. Grande voglia di vincere ed iniziare l'avventura con il piede giusto come evidenziano le dichiarazioni (divulgate dai canali di comunicazione di Cuneo Volley) dei due liberi della squadra, Damiano Catania e Francesco Bisotto

Damiano Catania: "Sono contento della regular season conclusa, ma quando si parla dei play off tutto viene meno. Sono i primi per me e credo saranno bellissimi e avvincenti, perché il livello delle squadre è altissimo e ogni partita sarà decisiva. La tenuta mentale gioca il ruolo più importante se si vuole arrivare in fondo, e noi vogliamo provarci con tutte le nostre armi».

Francesco Bisotto: "Per me affrontare i playoff di serie A2 per la prima volta è una grandissima emozione, del tutto nuova, soprattutto avendo solo 18 anni. Poterli poi disputare per la società che mi ha visto crescere pallavolisticamente è un onore!".