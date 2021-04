"Il carcere non è una discarica in cui buttare gli scarti della società": il corteo del Movimento Rebeldies arriva in centro a Cuneo (VIDEO)

Si è tenuta questo pomeriggio, sabato 10 aprile, una manifestazione autorizzata organizzata dal Movimento Rebeldies nei pressi del carcere Cerialdo di Cuneo.



Una 50ina i presenti. Il presidio è stato indetto a seguito di un episodio anticonservativo avvenuto all'interno delle mura carcerarie della casa circondariale cuneese lo scorso 20 marzo.

Alcuni manifestanti hanno poi proseguito con un corteo in auto e musica per le vie del centro di Cuneo passando da piazza Galimberti e Corso Nizza e svoltando per Corso Giolitti, concludendo la protesta in piazzale Libertà.

Non si sono registrati disordini. Presenti durante il sit in al Cerialdo e poi a scortare il corteo la Digos di Cuneo, due pattuglie del pronto intervento della Polizia Locale e i carabinieri.

Nel video un momento del passaggio del corteo di questo pomeriggio.