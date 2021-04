La Lega interroga il ministro Lamorgese sulle occupazioni abusive delle abitazioni

Dopo i gravi fatti riportati dalla trasmissione “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano, in merito alle violenze subite dalla troupe televisiva a Cuneo, il senatore Giorgio Maria Bergesio presenta una interrogazione al ministro degli interni Luciana Lamorgese.



Un degrado che oltre all’occupazione abusiva dell’immobile, è sfociata in violenza contro i giornalisti Mediaset. Nell’interrogazione viene riportata anche una seconda violenza, sempre a danni di giornalisti della stessa trasmissione, in provincia di Treviso. L’ex sindaco di Cervere dunque interroga il Ministro se sia a conoscenza di questi fatti e chiede “quali azioni concrete intende adottare al fine di arginare e reprimere con forza tale situazione di grave degrado e di attacco a diritti costituzionalmente protetti”.



“Chiediamo al Ministro dell’Interno un intervento serio contro il fenomeno delle occupazioni abusive, anche alla luce delle violente aggressioni ai danni dei proprietari e dei giornalisti che documentavano questo tipo di vicende- il commento di Bergesio -. Non è più tollerabile che questi ladri di case continuino imperterriti nelle loro condotte illecite senza essere fermati. Occorre arginare questo pericoloso fenomeno ed agire riaffermando il principio della legalità per tutelare la sicurezza dei cittadini italiani”.