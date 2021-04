Reparti Covid: ricoveri in calo da Saluzzo a Cuneo

Calo generale di ricoveri nei reparti Covid dell’Asl Cn1.

A Saluzzo, la terapia intensiva è stabile rispetto alla scorsa settimana: su dieci posti letto, 8 sono occupati (il 9 aprile erano 7 su 10). Scendono anche i ricoveri in media intensità: 43 unità occupate su 72, mentre la settimana scorsa erano ancora quasi al completo (70 su 72).

Si liberano posti di media intensità a Ceva, da 46 a 39, mentre sette giorni fa erano al completo.

All’ospedale di Mondovì, la situazione rimane stabile, anche se in lieve miglioramento, rispetto alla scorsa settimana: oggi siamo a 7 posti occupati su 9 in terapia intensiva, mentre in media intensità sono 20 su 21.

Al SS Annunziata di Savigliano, si sono liberati 6 unità in media intensità: occupati 22 posti letto su 28. Rimane al completo la terapia intensiva (5 su 5).

Al Covid Hotel La Bussola di Centallo, sono 8 su 17, in aumento rispetto a sette giorni fa quando erano 4 su 17.

Sempre invariata la stazione all’Istituto Climatico di Robilante: al completo i 40 posti a disposizione.

Netto calo dei ricoveri anche all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: in degenza ordinaria 83 gli occupati su 107 attivati (la scorsa settimana erano 114 gli attivati e 107 gli occupati), in semi-intensiva sono 10 su 17 (tre in meno rispetto a sette giorni fa), mentre in intensiva 13 su 19 attivati (il 9 aprile erano 16 su 19).