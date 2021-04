Potatura e manutenzione del verde pubblico nel comune di Costigliole Saluzzo

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di potatura coordinati dal Comune di Costigliole Saluzzo con la collaborazione della cooperativa “Il Laboratorio” di Dronero.



Stanno per partire invece le attività di manutenzione del verde, curata dagli operai municipali in sinergia con la coop “Il Casolare” di Piasco.



L’assessore all’Agricoltura Ivo Sola: «I ragazzi delle due cooperative sono fantastici, siamo lieti di rinnovare questa collaborazione che porta interventi di qualità e permette alle due cooperative di operare sul nostro territorio. Fondamentale per il coordinamento dei lavori è la figura di Maddalena La Porta, punto di riferimento per amministratori, tecnici e per molti cittadini: le rappresenta per noi un valore aggiunto di grande importanza».