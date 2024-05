Come si stampavano i libri prima dei computer? A Borgo apre il laboratorio di týptōpapé ets

Sabato 18 maggio apre al pubblico a Borgo San Dalmazzo il laboratorio dell’associazione týptōpapé ets. Si trova in via Bergia 4, luogo in cui la Legatoria Damiano ha fatto storia e che oggi diventa sede operativa dell’associazione. Nel giorno dell’inaugurazione dalle 14 alle 20 si potranno scoprire le antiche arti della tipografia, imparando come si componevano e si cucivano i libri quando non si usavano ancora i computer. Sarà possibile anche stampare personalmente con alcuni degli strumenti storici a disposizione.

L’associazione týptōpapé ets nasce dal desiderio dei suoi fondatori di divulgare la piacevolezza delle antiche arti di stampa e si impegna a mantenerle vive non solo recuperando caratteri (in legno e in piombo) e strumenti antichi ancora in buone condizioni, ma ridandogli vita come ai tempi d’oro. Non è un museo, ma un luogo vivo di arti dove gli associati, attraverso i più diversi strumenti, potranno imparare le antiche arti e realizzare il proprio manufatto a “copiaunica”, permettendo così ai caratteri di ritornare a disegnare parole ricche di emozioni. Un luogo di condivisione, studio e riflessione comune.

Il “manifesto” dell’associazione inizia con “Porto di tutte le arti”: rappresenta bene il suo intento e trae ispirazione da un altro antico manifesto del 1940 redatto da Beatrice Warde, prima donna tipografa. L’associazione propone un “fare lento”, a mano, misurato e a tempo di persona che aiuti a vivere con ironia e serenità il presente.