Bra si prepara ad ospitare la due giorni della festa Multisport

Dalla prossima settimana, si terranno al palazzetto di viale Risorgimento di Bra le due giornate della festa Multisport, a chiusura delle attività per il 2023/2024 dell’associazione Bra Multisport Sinergy Team. Il vicepresidente Zino Puci spiega:

"Il 18 maggio festeggeremo la chiusura dell’anno sportivo, che ha interessato diverse discipline: atletica, basket, ginnastica artistica, hockey, tennis e twirling. I bambini tra i 5 e i 7 anni che hanno frequentato i corsi mostreranno quanto imparato in questi mesi coordinati dagli istruttori".

Venerdì 24 mattina si riuniranno invece i bambini dell’ultimo anno delle scuole materne cittadine a cui negli scorsi mesi abbiamo offerto delle lezioni gratuite".

Bra Multisport Sinergy Team è un progetto sociale volto ad avviare allo sport i bambini del territorio di età compresa fra i 5 ed i 7 anni, coinvolgendoli in un’attività non agonistica e non specialistica. A rotazione nei due appuntamenti settimanali sono presenti tutti gli sport, con l'obiettivo di approcciarsi in maniera ludica alle varie discipline senza specializzarsi. Durante il corso non è richiesto infatti di sceglierne uno in particolare, ma si possono praticare tutti in un unico corso.