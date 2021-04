Serie D: decurtazione di un punto in classifica per il Fossano

Cattive notizie, dal Tribunale Federale, per il Fossano.

Ai Blues, già in una situazione alquanto complicata con l'ultimo posto nel girone A, è stata inflitta un'ammenda di 500 euro ma soprattutto la decurtazione di un punto in classifica per una contestata irregolarità sul pagamento del giocatore Andrea D'Orazione nella stagione 19\20. Contestualmente è stato inibito per quattro mesi il presidente Gianfranco Bessone.

LA NUOVA CLASSIFICA

Pont Donnaz 59, Castellanzese 58, Gozzano** 57, Bra 55, Caronnese 49, Sestri L 47, Sanremese** 45, Legnano* 44, Lavagnese, Imperia**, Folgore C** 43, Arconatese, Chieri* 34, Derthona*** 32, Casale*** 31, Saluzzo 30, Vado*, Varese 23, Borgosesia* 21, Fossano (-1) 15

*29 partite giocate; **28 giocate; ***27 giocate; Varese 25 giocate; tutte le altre 30 giocate

Intanto prosegue il programma di recuperi nel girone A: oggi si gioca Folgore Caratese-Varese.