Alba: modifiche temporanee alla viabilità in piazza Vittorio Veneto

Per lavori in corso giovedì 22/04/2021 e venerdì 23/04/2021, dalle 8.00 alle 18.00, è istituita la chiusura al transito veicolare del tratto di strada interna edificio del ex Convitto che collega piazza Vittorio Veneto con piazza Monsignor Grassi. È garantito l’accesso e la sosta al parcheggio pubblico interno a chi deve usufruire dei servizi A.S.L Cn2 e ai dipendenti A.S.L Cn2.