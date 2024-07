Saluzzo, da giovedì è Festa della vita al Cenacolo: la prima senza Madre Elvira

Si svolgerà da giovedì 11 a domenica 14 luglio ed è la prima Festa della Vita alla Comunità Il Cenacolo sulla collina di Saluzzo, senza Madre Elvira, la fondatrice, scomparsa un anno fa, il 3 agosto 2023.

Era la mattina di quella data, quando suor Rita Agnese Petrozzi, conosciuta come Madre Elvira, la "suora dei drogati e degli ultimi", lasciò la vita terrena all’età di 86 anni, nella proprietà Bramafarina, la Casa di formazione in via Pagno, dove visse gli ultimi anni e, quelli della malattia, circondata dalle consorelle missionarie della Risurrezione.

Erano passate poco più di due settimane dalla chiusura dell’annuale incontro internazionale al Cenacolo, che festeggiava i 40 anni della Fondazione, avvenuta per mano di Madre Elvira il 16 luglio 1983, in una villa abbandonata messa a disposizione dal Comune, sulla collina.

Papa Francesco aveva benedetto la sua opera pochi giorni prima della morte della Madre.

Tema della Festa della vita 2024, che come ogni anni attende migliaia di persone dalle varie Fraternità nel mondo e che ha in programma preghiere, incontri con importanti ospiti religiosi, catechesi, testimonianze, celebrazioni eucaristiche, è “Ho visto il Risorto!” frase del vangelo con cui Maria Maddalena annunciò agli Apostoli la Risurrezione di Gesù.

"Pensando che sarà la prima Festa della Vita con Madre Elvira in Cielo, ci sembrava adatta a “illuminare” questo momento della sua e della nostra vita. Madre Elvira ha saputo vedere il Signore Risorto in tanti giovani e persone “a pezzi” che ha amato, credendo fortemente che l’incontro con Gesù Risorto avrebbe fatto risorgere quelle vite" - spiegano dalla Comunità.

E’ ancora viva nella memoria la due giorni dell'immenso e coinvolgente funerale della fondatrice, dopo le code interminabili per l’ultimo saluto.

Si era svolto giovedì 10 agosto alla casa madre sulla collina saluzzese, all’interno della grande tensostruttura che ospita la Festa della Vita e il giorno dopo, venerdì 11 agosto, una processione di migliaia di persone e centinaia di religiosi, suore e la veggente di Medjugorje Vicka Ivankovicla aveva accompagnato la sua salma fino alla cappelletta della proprietà Bramafarina.

La bara era stata portata a spalle dai "suoi ragazzi" e da numerosi sacerdoti, in una dimensione di raccoglimento gioioso, di festa spirituale: "La festa della vita eterna" secondo il suo desiderio di festeggiare il "ritorno nella casa del Padre".

Circa tre ore di tragitto e una percorrenza di circa 5 chilometri tra canti, cori di grazie in più lingue, preghiere, applausi di tutta una città in lutto, serrande abbassate e mani giunte lungo il percorso da via San Lorenzo a Saluzzo, alla sua ultima dimora in via Pagno, compiendo a ritroso il tragitto che in quegli anni di apertura del Cenacolo, molti giovani tossicodipendenti facevano a piedi per entrare nella sua comunità e per incontrare lei.

Sono state migliaia in questo anno le visite alla tomba di Madre Elvira e la Comunità informa che nel periodo da giovedì 11 luglio a domenica 14 luglio, chi desidera venire in pellegrinaggio, è pregato di concordarlo presso le Suore Missionarie della Risurrezione. Tel 389 9436423.

Il programma, gli ospiti, le informazioni sono visibili sui siti della Festa della vita e della Comunità il Cenacolo.

Sulla collina non si arriva con mezzi propri, eccetto gli autorizzati, ma con il servizio navetta. Per motivi organizzativi e di sicurezza anche quest’anno è obbligatoria l’iscrizione alla Festa della vita che è gratuita e dà diritto a ricevere un badge personale necessario per accedere all’area tendoni, dove si svolgeranno i diversi momenti del programma.