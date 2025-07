Alla stazione di Alba arrivano i reparti speciali dei carabinieri per tutta l'estate. L'assessore Tibaldi: "Situazione in miglioramento"

Dopo mesi al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni di cittadini e pendolari, l’area della stazione ferroviaria di Alba torna al centro delle azioni concrete per la sicurezza urbana. L’Amministrazione comunale fa sapere che sono state accolte le richieste avanzate dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi per un rafforzamento delle forze dell’ordine nel comparto della stazione.

La conferma è arrivata al termine della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocata in Prefettura a Cuneo su sollecitazione del Comune. In particolare, è stato annunciato l’arrivo ad Alba delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) dei Carabinieri, reparti specializzati che opereranno a supporto dei militari della Stazione albese. L’obiettivo è garantire una maggiore presenza nelle fasce orarie più sensibili, migliorando la percezione di sicurezza in una zona urbana che, negli ultimi mesi, è stata teatro di risse, tensioni e segnalazioni da parte della cittadinanza e dei rappresentanti della minoranza.

“Le informazioni in nostro possesso non sono troppo dettagliate per ragioni di riservatezza”, spiega l’assessore Davide Tibaldi, “ma il servizio coprirà certamente i mesi di luglio e agosto. In seguito è previsto un nuovo incontro per fare il punto e valutare la necessità di proseguire”.

Il presidio verrà modulato in coordinamento tra Carabinieri e Polizia Locale, con attenzione alle ore di maggiore passaggio e afflusso: “Ci sarà un presidio aumentato nelle fasce orarie più trafficate – sottolinea Tibaldi – e il focus principale resterà l’area della stazione, ma potrà estendersi anche a zone sensibili come la Zona H e via Pola, a discrezione dell’Arma”.

Il rafforzamento non si limiterà quindi alla sola stazione, ma potrà toccare anche altre aree urbane considerate critiche. “Il resto della città – osserva ancora Tibaldi – è abbastanza tranquillo. E devo dire che la situazione in stazione è già migliorata: alcuni elementi particolarmente problematici sono stati allontanati, al momento il quadro è positivo”.