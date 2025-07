Aree Protette Alpi Marittime, convocato il nuovo Consiglio dell'Ente di gestione a Chiusa Pesio

E' in programma venerdì 18 luglio alle 17 il primo Consiglio dell'Ente Aree Protette Alpi Marittime a seguito del nuovo decreto dei giorni scorsi con cui è stato nominato il nuovo presidente, Armando Erbì.

La seduta si terrà nella sede operativa di Chiusa Pesio e all'ordine del giorno, oltre all'insediamento dei nuovi membri del Consiglio dell'Ente di gestione, è prevista l'elezione del vicepresidente.



Tra le altre attività seguirà la nomina del rappresentante del Consiglio nella Commissione di gestione "Marchio Qualità APAM", verrà presentato il bilancio di previsione 2025/2027.



Un'occasione in cui il nuovo presidente potrà esprimere oltre ai ringraziamenti di rito anche eventuali considerazioni, nonché illustrare i progetti futuri ed effettuare ulteriori comunicazioni.



Pur trattandosi di seduta ordinaria pubblica viene precisato che “la presenza del pubblico alla seduta potrà essere sospesa qualora si discuta di questioni legate alle persone o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui, o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi”.