PSR 2021: il Piemonte progetta le aperture di alcuni interessanti bandi, condizionati all’approvazione da parte della Commissione Europea

In vista dell’approssimarsi della data del 15 maggio, termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande di contributo PAC e PSR, la Regione Piemonte ha disposto l’apertura di alcuni bandi.

In particolare, il Piemonte ha focalizzato l’attenzione sulle domande di PSR agroambientali (Misura 10) e relative all’agricoltura biologica (Misura 11). Sono due tasselli fondamentali del PSR in generale e, in particolare, date le caratteristiche dell’agricoltura della nostra regione, del Piemonte.

Con una recente deliberazione, pertanto, si è stabilita la proroga annuale dell’impegno terminato nel 2020 per i beneficiari delle seguenti operazioni: Operazione 10.1.1 Produzione integrata, Operazione 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa Azione 1, Operazione 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili Azione 1, Operazione 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema Azioni 2 e 3.

Inoltre, è stata prevista l’attivazione di bandi con impegno di durata di tre anni relativi alle seguenti operazioni: Operazione 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie, Operazione 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa Azioni 2 e 3, Operazione 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili Azione 3, Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera, Operazione 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani, Operazione 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema Azione 2 e 3, Operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, Operazione 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli.

Prevista anche l’attivazione di bandi relativi alle seguenti operazioni per le quali è necessario avvalersi della deroga, prevista dall’art. 7 comma 2 del Reg. UE 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale: Operazione 10.1.4 azione 1, aperti a nuovi beneficiari, con impegno di durata 5 anni; Operazione 10.1.7 Azione 1, aperti a nuovi beneficiari, con impegno di durata 10 anni.

Grossa novità è rappresentata dalla possibile attivazione di un bando con impegno di durata di tre anni per l’Operazione 10.1.1 riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 e che non hanno mai aderito a questa operazione, bando la cui fattibilità è legata ad una specifica modifica del PSR oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea.

Per quanto concerne, infine, l’agricoltura biologica, si è prevista l’attivazione di nuovi bandi con impegno di durata triennale per le operazioni: Operazione 11.1.1 Conversione all’agricoltura biologica ed Operazione 11.2.1 Mantenimento dell’agricoltura biologica.

Tutte le misure sopra riportate sono condizionate, cioè dipendono dall’esito circa l’approvazione delle proposte di modifica presentate alla Commissione Europea.

In attesa di notizie circa l’esito delle modifiche proposte e, di conseguenza, circa l’efficacia dei bandi sopra illustrati, data l’importanza degli argomenti in trattazione, può essere consigliabile rimanere aggiornati in merito.