Il Tennis Club Alba e Alessandro Boero e protagonisti a 7 MINUTI con Flavia Monteleone lunedì alle 21

Domani sera, come ogni lunedì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

L'ospite della serata sarà Alessandro Boero, contitolare e anima della società di gestione del Tennis Club Alba.

Un'intervista a tutto campo ad un protagonista della vita sociale e sportiva dell'albese e promotore di un'avventura imprenditoriale innovativa e affermatasi negli ultimi anni.

Chi vuole proporre aziende e persone per le future puntate di 7MINUTI può scrivere a media@morenews.it