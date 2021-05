Mondovì, rush finale per la realizzazione del catering inclusivo "BunDaMangé"

Grazie all’accompagnamento fornito dal progetto Dono Scuola della Fondazione CRT, il gruppo di docenti, studenti e genitori che partecipa all’iniziativa ha finora raccolto 24 mila euro in donazioni grazie al contributo di centinaia di persone e di grandi sponsor come la Banca Alpi Marittime di Carrù, il Rotary Club Mondovì, il Lions Club Mondovì Monregalese, il Rotary Club Cuneo 1925 e alcune aziende.

La campagna di raccolta fondi della Fondazione Cucine Colte per il catering inclusivo BunDaMangè continua la sua corsa.

Per realizzare il catering inclusivo “BunDaMangè” la Fondazione Cucine Colte deve raggiungere la somma di 45 mila euro necessari ad acquistare attrezzature da cucina (posateria, planetarie…), divise per gli studenti lavoratori e un furgone per il trasporto dei cibi che saranno preparati nelle cucine della scuola.