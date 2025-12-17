Il Museo Craveri di Bra rinasce all'insegna dell'accessibilità: in arrivo oltre 2 milioni di euro

Presto Bra potrà contare su di un rinnovato Museo Craveri, pienamente fruibile anche alle persone con disabilità. È notizia recente infatti che il progetto braidese - plasmato con la collaborazione delle scuole e delle associazioni cittadine, oltre che direttamente in sinergia con la Fondazione Crc - risulta essere uno dei progetti vincitori del bando Stars, iniziativa avviata scorsa primavera dalla fondazione con l’obiettivo di sostenere dieci progettualità strategiche ad ampio respiro, capaci di generare un rilevante impatto territoriale. Il progetto braidese verrà quindi sostenuto con un contributo da 500 mila euro, che andranno a sommarsi con gli oltre 1,6 milioni di euro stanziati dalla Regione.

Nel dettaglio, il progetto prevede il restauro conservativo e l'adeguamento strutturale del museo di via Craveri, e soprattutto la realizzazione di un ascensore esterno che consentirà l'accesso a tutti i piani dell'edificio anche ai disabili. Inoltre è prevista la realizzazione di un "giardino sensoriale" all'interno del parco del museo in cui si andranno a stimolare attraverso profumi, giochi d'acqua ed altri sistemi i diversi sensi dei visitatori. Infine, verranno ulteriormente potenziati gli strumenti che consentono alle persone disabili di godersi i reperti ospitati nel museo, a cominciare dalla realizzazione di video nella lingua dei segni (Lis) e testi in comunicazione alternativa aumentativa.

Negli ultimi anni, infatti, l'Amministrazione ha avviato un processo volto a rendere il più possibile accessibili a tutti i musei cittadini, oggi dotati di web app con audioguida in 3 lingue, video in Lis per non udenti, storie sociali e testi in Caa (comunicazione alternativa aumentativa) e, da alcuni mesi (proprio grazie ad un altro contributo della Fondazione Crc), di una stampante 3D che consentirà agli utenti di toccare con mano le repliche perfette di alcuni dei più bei reperti a disposizione del sistema museale braidese, come ad esempio la testa del "cavallo di Bura" conservata proprio presso il museo Craveri.