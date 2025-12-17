Borgo San Dalmazzo: la “Cittadella a protezione del territorio delle Alpi Marittime” finanziata dal Bando Stars della Fondazione CRC [VIDEO]

La Cittadella a protezione del territorio delle Alpi Marittime, proposta dal Comune di Borgo San Dalmazzo, è stata selezionata tra i dieci progetti (più ulteriori 5) finanziati dal Bando Stars della Fondazione CRC, uno dei principali strumenti di sostegno alle iniziative innovative e ad alto impatto per lo sviluppo del territorio provinciale.



Un riconoscimento alla visione strategica del progetto

La scelta della Fondazione CRC conferma la solidità e la visione di un’iniziativa che punta a trasformare l’ex caserma Mario Fiore in un polo sovracomunale dedicato alla gestione delle emergenze e alla Protezione Civile. Il progetto nasce dal confronto con le associazioni locali e dalle esigenze emerse dopo gli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni, con l’obiettivo di creare un centro operativo moderno, efficiente e pienamente integrato con le realtà del territorio. La posizione di Borgo San Dalmazzo, crocevia naturale tra tre valli e porta verso la Francia, rende l’intervento particolarmente strategico per l’intero comprensorio delle Alpi Marittime. Vai al video di presentazione del progetto



Il primo lotto finanziato: 600.000 euro per avviare la trasformazione

Il finanziamento ottenuto attraverso il Bando Stars consentirà di avviare il primo lotto di lavori, per un importo complessivo di 600.000 euro, di cui 500.000 euro messi a disposizione da Fondazione CRC e 100.000 euro di fondi propri a carico del Comune. L’intervento riguarda la riqualificazione di un fabbricato da destinare a sede operativa delle realtà di Protezione Civile coinvolte. Si tratta di un passo decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura che unisce tutela del territorio, valorizzazione di un’area storica e rafforzamento della capacità di risposta alle emergenze. Il Comune è già impegnato nella ricerca delle risorse necessarie per finanziare i successivi lotti della Cittadella.



La visione complessiva: una cittadella moderna, funzionale e sostenibile

La filosofia progettuale punta alla conservazione della tipologia del costruito esistente, garantendo al tempo stesso flessibilità degli spazi e la creazione di aree comuni per favorire l’interazione tra le diverse realtà operative. Il progetto è curato dallo studio associato Tecno Lusso di Cuneo dell’architetto Alice Lusso e dell’ingegnere Emanuele Dutto.



La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

«Per la nostra comunità questo risultato rappresenta un traguardo di grande valore – commenta la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, congiuntamente agli assessori Fabio Armando e Armando Boaglio, con deleghe rispettivamente alla Protezione Civile e al Patrimonio –. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Presidente e al Consiglio di Fondazione CRC per aver compreso appieno il senso e la visione del progetto, riconoscendone la portata strategica per la sicurezza e lo sviluppo del territorio delle Alpi Marittime.

Un ringraziamento particolare va all'Associazione Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo, al Coordinamento Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini sezione di Cuneo e a tutte le associazioni aderenti al progetto, al Presidente della Provincia e al Presidente dell’Unione Montana Valle Stura, così come alle numerose attività produttive del territorio che hanno sostenuto con convinzione questa iniziativa. Il loro contributo testimonia la forza di una comunità che sa fare rete e che riconosce l’importanza di dotarsi di strumenti moderni ed efficienti per affrontare le sfide future.

La Cittadella sarà un luogo capace di proteggere, coordinare e unire, restituendo nuova vita a un’area storica e rafforzando la sicurezza dell’intero comprensorio. Ora proseguiremo con determinazione nel percorso di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei lotti successivi».



Altri contributi deliberati da Fondazione CRC

Il Consiglio di Fondazione CRC ha deliberato ulteriori contributi a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo. Nell’ambito del bando Patrimonio Culturale 2025, sono stati assegnati 60.000 euro per il completamento dei locali accessori alla cucina di Palazzo Bertello. Per il bando Spazi Belli 2025, la Fondazione ha inoltre destinato al Comune 49.500 euro per il miglioramento funzionale della palestra della Scuola Primaria Don Roaschio.



La video-presentazione della Cittadella a protezione del territorio delle Alpi Marittime