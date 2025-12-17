Si chiude un anno positivo, auguri dall’associazione Donne per la Granda

L’aria che profuma di zenzero e cannella, le decorazioni appese all’albero e le luci colorate che illuminano le strade… Si sa, il Natale è il periodo più magico che ci sia, una festività molto attesa e sentita che porta con sé le gioie di un anno vissuto e le aspettative di un nuovo inizio.

Tra la rosa delle letterine troviamo anche quella dell’associazione Donne per la Granda, sempre impegnata a fare programmi e incontri. Per la presidente Debora Cappellino e la presidente onoraria Giovanna Tealdi è arrivato il momento del tradizionale scambio degli auguri da condividere con tutte le socie e con chiunque abbia a cuore sentimenti di bene.

Il Natale ha la magia di riportarci indietro, ai ricordi della nostra infanzia e giovinezza, quando tutto appare magico ed incantato. Una magia che si rinnova di anno in anno per una festa ricca di atmosfere, dove tutti ci sentiamo più buoni, più disponibili verso gli altri, felici di trascorrere questi giorni insieme ai familiari e agli amici più stretti.

Ma rappresenta anche un’occasione di riflessione per i problemi che ci circondano: dalle guerre, la fame nel mondo, la povertà che spinge i popoli all’emigrazione, ai drammi sociali come la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, i disagi giovanili, i bambini abbandonati e maltrattati, i malati che soffrono, l’aumento dei poveri e bisognosi.

Tutte queste situazioni mettono tristezza, ma stimolano ad essere più altruisti e ad impegnarci quotidianamente nell’ambito di vita di ciascuno. Non sarà molto forse, ma è la base da cui partire, perché anche la più grande tempesta inizia sempre con una goccia d’acqua.

Donne per la Granda chiude un anno positivo. Un anno, impegnativo e ricco di soddisfazioni, che con entusiasmo e passione ci ha portato ad ottenere grandi risultati, a coinvolgere e condividere esperienze, ascoltarle e dare loro vita attraverso lo sviluppo di progetti seri e concreti. Questi traguardi li abbiamo raggiunti tutte insieme, e insieme continueremo a lavorare con rinnovate energie per raggiungere quelli futuri!

Da qui la strenna finale: «Le presidenti, unitamente al Consiglio Direttivo, augurano a tutte le socie, sostenitori ed alle loro famiglie un felice Natale ed un 2026 pieno di salute e felicità! Continueremo ad avere come obiettivo un’associazione coesa, che sa stare bene insieme, capace di innovare e rinnovarsi, creando ponti che uniscono e portano vicinanza, solidarietà, speranza, pace».