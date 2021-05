Monsignor Bodo è ancora positivo al Covid: apprensione per la mamma Grazia, ricoverata

Il vescovo, 52 anni, è risultato positivo al Covid-19, dopo essersi sottoposto a tampone il 16 aprile scorso. Monsignor Bodo lo aveva annunciato con un post sul suo profilo Facebook, ricevendo centinaia di messaggi di vicinanza e di preghiera.

Oggi, con un nuovo post Facebook, Bodo ha comunicato di esser ancora positivo al tampone di controllo. Il vescovo non nasconde apprensione per la mamma Grazia, risultata anch'ella positiva al Covid. Da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono serie: la donna è ricoverata in ospedale.

"Carissimi - il messaggio di Monsignor Bodo - purtroppo l'esito dell'ultimo tampone è ancora positivo. Prosegue dunque il mio isolamento, nella forte preoccupazione per le condizioni della mia mamma Grazia.

Per questo motivo, ringrazio le tante persone che a vario titolo e con messaggi attraverso diversi canali, ci hanno fatto arrivare in queste settimane la loro vicinanza e il loro pensiero.