Mondovì, corso Europa diventa una mostra en plein air grazie a Illustrada

Un albo illustrato, 5 tappe, 16 tavole d'autore, 486 passi per un totale di 30 giorni con Benjamin Chaud.

Mai come ora c'è bisogno di tornare a riscoprire il piacere di una passeggiata o un pomeriggio trascorso ad ammirare l'arte in tutte le sue forme.

Per accontentare tutti e rispettare anche le norme anti covid, a Mondovì, quest'anno il Festival Illustrada si fa in tre!

Dopo aver celebrato i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, con una mostra online con le illustrazioni di Marco Somà (leggi qui), ecco una nuova iniziativa: trasformare la città in un grande museo a cielo aperto.

Dal 20 maggio al 20 giungo si potrà ammirare la mostra en plein air di Benjamin Chaud, insieme a passeggiate e letture ad alta voce.

I pannelli per le affissioni pubbliche ospiteranno le illustrazioni tratte dal libro “Pompon Ours dans les bois”, di Benjamin Chaud, Hélium Editions tradotto in Italia da Franco Cosimo Panini Editore con il titolo “Orsetto e la casa nel bosco”.

L'inaugurazione dei tableaux è previste per sabato 22 maggio, come spiegano da Illustrada: "Inaugureremo la mostra con una passeggiata alla scoperta dell’albo e un pomeriggio di letture ad alta voce. Il ritrovo è alle 16.20 davanti al tabellone n.1 con Loredana Bertolotto e Barbara Ghezzi".