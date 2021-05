Vinadio e Cuneo piangono l'ingegnere 44enne Danilo Degioanni

Vinadio e Cuneo piangono Danilo Degioanni, ingegnere di 44 anni, trovato morto nella mattinata di ieri (12 maggio) nel vallone di Neraissa.

Originario di Vinadio e componente della locale Pro Loco, Degioanni lascia i genitori e un fratello.

Ben conosciuto nel capoluogo, gestiva uno studio di ingegneria in corso Santorre di Santarosa, nel capoluogo ed era specializzato in progettazione e direzione lavori strutturali e idraulici e in sicurezza sui cantieri.