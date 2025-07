“Per una Chiesa sinodale”: a Marmora l’incontro con Paolo Foglizzo

A dieci anni della pubblicazione dell’Enciclica “Laudato Si” la Valle Maira ospiterà domani, sabato 12 luglio, un incontro davvero importante con Paolo Foglizzo, redattore di Aggiornamenti Sociali ed esperto al Sinodo 2021 - 2024.



Appuntamento alle ore 15:30 a Marmora, con “Per una Chiesa sinodale”, in un incontro ad ingresso libero organizzato dall’associazione Luoghi di Passaggio.



“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra”.



Nel 2015 Papa Francesco, attraverso l’Enciclica, si era posto sulla scia di Francesco d’Assisi per spiegare l’importanza di un’ecologia integrale, comprendendo e rendendo inseparabili la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore. Sei importanti capitoli, in cui si evidenzia come la nostra terra, maltrattata e saccheggiata, richieda una “conversione ecologica”, un “cambiamento di rotta” affinché l’uomo si assuma la responsabilità di un impegno per “la cura della casa comune”. Impegno che include anche lo sradicamento della miseria, l’attenzione per i poveri, l’accesso equo per tutti alle risorse del Pianeta.



Classe 1964, Foglizzo si è laureato in Economia presso l’Università di Torino, ha conseguito la Licenza (Master) in Dottrina ed etica sociale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dal 2001 fa parte della redazione di Aggiornamenti Sociali, dove si occupa in particolare di temi economici e di dottrina sociale della Chiesa, e coltiva la riflessione sul rapporto fra etica, antropologia ed economia, e l’impegno per la promozione della giustizia. Dal 2007 è direttore amministrativo di “A Piccoli Passi”, cooperativa sociale di Milano che eroga servizi a persone con disabilità ed anziani, con un’attenzione particolare anche alle loro famiglie.



Sinergia d’impegno e di intenti



L’associazione Luoghi di Passaggio nasce sulle tracce segnate da Padre Sergio De Piccoli, monaco benedettino che ha fondato una biblioteca di 62.500 volumi, situata accanto alla Chiesa di San Massimo che si trova in una piccola borgata a 1.400 metri nel Comune di Marmora, in Alta Valle Maira.



Padre Sergio amava non solo raccogliere libri, ma anche e soprattutto accogliere esseri umani, dando ospitalità a giovani in difficolta, alcolisti o tossicodipendenti: persone che agli occhi del mondo risultano diseredati, ribelli, disorientati, mentre per lui erano sguardi da incontrare e vite da accogliere. Credeva nell’incontro, nell’accoglienza e soprattutto nel non giudizio. Per questo non ha mai chiuso il chiavistello della porta, neanche dopo i furti e le violenze subite.



L’associazione Luoghi di Passaggio, oggi attiva nei locali dell'ex monastero di Marmora, continua ad essere uno spazio senza tempo in cui riflettere, meditare, ritrovare la propria essenza profonda e la propria autenticità attraverso la lettura, un luogo dove esprimere se stessi anche attraverso l’arte (scrittura, fotografia, illustrazione, pittura, musica).



Qui è possibile condividere e diffondere saperi e conoscenze, legate soprattutto (ma non esclusivamente) al tema della spiritualità e dell’ambiente. Ancora oggi è un luogo che accoglie senza domande, che porta ad ascoltare l’ambiente circostante e interiore, nel silenzio e nella solitudine e nella condivisione, dove si possono ritrovare vecchie e nuove ispirazioni scoprendo, o riscoprendo, la storia del monaco benedettino e del suo spirito di accoglienza.



Proprio per questo quello di domani sarà un incontro profondo, ponte tra passato, presente e futuro.