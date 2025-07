Ad Alba l’inizio dell’anno rotariano con il governatore Gentile: “Uniti per fare del bene”

È iniziato con una visita importante il nuovo anno rotariano del Rotary Club Alba: martedì 8 luglio 2025, l’Arena rotariana ha accolto Luigi Gentile, governatore del Distretto 2032, accompagnato dalla moglie Patrizia Bergese Bogliolo (già Governatrice Inner Wheel), dal segretario distrettuale Alessandro Boverio e dall’assistente del governatore Lorenzo Gallo, socio del club albese.

Prima della conviviale, il Governatore si è confrontato con la presidente Piera Arata e il suo direttivo. Un momento prezioso per raccontare i progetti in corso e quelli già realizzati, raccogliendo al tempo stesso suggerimenti da parte del vertice distrettuale. A seguire, la serata si è aperta con l’incontro con i soci e le ospiti.

Il discorso di Luigi Gentile ha avuto un tono caloroso e partecipato, sottolineando l’importanza del club albese nel panorama distrettuale, con riferimenti ai Past Governor Remo Gattiglia e Giuseppe Artuffo, e a tutti i soci attualmente impegnati in incarichi distrettuali: Piera Arata, Ezio Porro, Enrico Strada, Maria Carla Mantovani, Cesare Girello, Massimo Marengo e Matteo Asteggiano.

Il cuore della riflessione si è concentrato sul tema dell’anno rotariano proposto dal Presidente Internazionale Francesco Arezzo, primo italiano alla guida del Rotary International: “Uniti per fare del bene”. Un motto semplice, ma denso di significato: unità e servizio come strumenti per migliorare la vita altrui, non solo all’interno del Rotary ma anche nel dialogo con le istituzioni e con le comunità.

Gentile ha insistito sulla necessità di una leadership che sappia generare cambiamento, e non semplicemente assecondarlo. Ha quindi affrontato il concetto di “pace positiva”, riprendendo le parole del presidente Arezzo: non una dichiarazione astratta, ma un impegno concreto da declinare in azioni quotidiane, che vanno dall’accesso all’acqua potabile alla tutela della salute e alla formazione dei giovani.

Il Governatore ha ricordato anche gli obiettivi centrali dell’anno rotariano, dalla lotta alla poliomielite fino al ruolo della Fondazione Rotary Italia, iscritta al Terzo Settore. Un passaggio doveroso, in linea con la sua lunga carriera professionale e rotariana: primario di Diabetologia ad Asti, coordinatore della Rete Endocrino-Diabetologica del Piemonte orientale, docente universitario, autore di oltre 260 pubblicazioni scientifiche, già Assistente del Governatore, Presidente della Commissione per la Tutela della Salute e relatore in numerose convention rotariane internazionali. Gentile è Paul Harris Fellow con tre rubini, e insieme alla moglie Patrizia fa parte della Bequest Society di II livello.

La serata è stata anche occasione di festa con l’ingresso di due nuove socie. La dottoressa Annamaria Gianti, patrocinata da Maria Carla Mantovani, è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, con un dottorato in Sanità Pubblica (Pavia) e un master in Salute e Medicina di Genere (Firenze). È autrice di numerose pubblicazioni e partecipa attivamente a convegni scientifici.

La dottoressa Alessandra Coppo, patrocinata da Paola Ferrero, è laureata in Interpretazione (inglese e russo) presso la SSMLIT di Trieste. Dopo anni di lavoro presso la Commissione europea a Bruxelles come traduttrice e revisore, ha riportato nel Rotary una lunga tradizione familiare, con un nonno e un padre rotariani e tanti ricordi legati agli scambi con i club gemelli di Basildon, Billericay e Beausoleil.

La presidente Piera Arata ha infine voluto chiudere la serata con un gesto di riconoscenza, conferendo la Paul Harris Fellow al socio Carlo Rista, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri del Roero, per il costante impegno e la dedizione dimostrata nel tempo al Rotary Club di Alba.

Oltre agli ospiti ufficiali, hanno preso parte alla conviviale anche i familiari dei soci e amici rotariani come Luca Burroni (Rotary Club Siena), Mariangela Marinaccio e la fotografa Lucia Ernè.