Un impianto di irrigazione è fondamentale per ogni orto. Prima di pensare a che verdure coltivare si deve capire come fargli arrivare l'acqua. Specialmente in primavera e estate avere acqua a sufficienza per le piantine è di vitale importanza.

In questo articolo vedremo come costruire un impianto di irrigazione per l'orto, molto utile in estate o dopo un inverno secco ma, visto il cambiamento climatico degli ultimi anni utile per ogni evenienza.



Come costruire un impianto di irrigazione

Prima di iniziare a costruire l'impianto d'irrigazione bisogna valutare le condizioni iniziali e individuare come prima cosa una fonte idrica. In seguito bisogna procurare tutto l'occorrente per poter assemblare l'impianto nel modo corretto.



Attrezzi e strumenti per costruire l'impianto di irrigazione

• Cisterna

• Pompa idraulica

• Mazzetta

• Metro

• Tubi da 32 mm

• Rubinetti

• Picchetti

• Fustella fora-tubi

• Coltello

• Filo

• Manichette

• Raccordi



Identificare la fonte idrica

Per un sistema d'irrigazione efficiente sarebbe ideale avere una fonte autonoma come un pozzo, una sorgente, una cisterna o una vasca di raccolta di acqua piovana. L'acqua potabile non può essere usata per annaffiare l'orto, inoltre sarebbe molto costoso. Se c'è una vasca di raccolta o un pozzo ci si può collegare con una pompa e far partire il collegamento, altrimenti ci si può organizzare con delle cisterne, alimentate dai canali di scolo dell'acqua piovana, un sistema non troppo costoso ed ecologico. Alla cisterna si dovrà collegare una motopompa a gasolio o benzina per portare l'acqua nell'orto con un tubo.



Collegare l'impianto idrico

Adesso è arrivato il momento di decidere come collegare l'impianto di irrigazione alla fonte idrica. Se si ha a disposizione una fontana serviranno delle riduzioni per agganciare il tubo da 32 mm. Se Invece bisogna collegarsi alla pompa idraulica si può usare direttamente il tubo da 32 mm. Tutti i materiali necessari possono essere acquistati da Elettrotecnica Agostini, qui è possibile trovare i prodotti migliori per l'irrigazione. Si tratta di un tubo semi-rigido, ma lo si può tranquillamente bloccare nel terreno con dei picchetti.

Adesso bisogna delimitare l'area adibita a orto, ad esempio lunga 20 e larga 10 metri, a un'estremità va posizionato il tubo da 32 mm, il metraggio di questo dipende dalla distanza dalla fonte idrica, quindi bisogna misurare bene per acquistarne la giusta quantità.

Al tubo vanno collegati i rubinetti, con un attrezzo particolare.

Ai rubinetti si collegano le manichette gocciolanti, stese sui 20 metri di lunghezza.

Le manichette si possono riutilizzare.



Collegare le manichette gocciolanti

Le manichette ad ala gocciolante, tubi leggeri e flessibili, vanno collegate con cura ai rubinetti e messe alla giusta distanza tra di loro. Ad esempio sui nostri 10 metri se si decide di piantare 10 file di pomodori, i rubinetti vanno messi a 1 metro di distanza tra loro. In questo modo si avrà spazio per le piante e per il passaggio.

Per i pomodori si può usare una manichetta con fori a 40 centimetri, distanza ideale tra le piante di questo ortaggio. Se fossero state zucchine i rubinetti sarebbero stati 6, ogni metro e mezzo, con due spazi laterali.

Esistono manichette di vari tipi e misure, l'ideale è quella bucata a 20 centimetri che si adatta a tutti i tipi di coltura e consente una distribuzione dell'acqua omogenea.



Impianto idrico completo

L'uso della manichetta è consigliato rispetto all'annaffiatura col tubo dell'acqua perché consente un risparmio idrico, dando ugualmente alle piante l'acqua necessaria in pochi minuti al giorno. Inoltre l'impianto di irrigazione per l'orto può essere collegato ad un timer, da mettere sulla pompa ad inizio sistema, così l'irrigazione è programmata e può partire magari la mattina presto quando le piante assorbono meglio l'acqua.

Non resta altro da fare che procurare tutto il materiale e costruire un impianto di irrigazione per l'orto, si risparmia tanta fatica e le piante annaffiate con regolarità daranno più frutti.