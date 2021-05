Nessuna chiusura per la Casa Cottolengo di Barge: continuerà a dare assistenza a donne povere e fragili

Nel piano di riorganizzazione delle Case di Assistenza per persone anziane e con disabilità, il Collegio Direttivo della Piccola Casa della Divina Provvidenza conferma la presenza della Casa di Barge, via Cottolengo 3, che continuerà ad essere a servizio di donne povere, fragili e anziane del territorio.

La Piccola Casa rinnova anche la fondamentale sinergia del Cottolengo di Barge con l’amministrazione comunale, la parrocchia, l’ASL locale, i servizi sociali e assistenziali del Cuneese.

La Direzione della struttura da alcuni anni è condivisa con quella del Cottolengo di Pinasca (TO), nel Pinerolese, per ottimizzare la risorse.

La Casa è autorizzata come RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per 20 posti letto per donne. Operano due suore, che continuano a risiedere lì coordinate dalla direttrice suor Monica Gadda e dalla superiora della comunità, insieme a personale laico qualificato.

"La Piccola Casa - evidenzia il Padre generale don Carmine Arice, - continua a mettere a disposizione le proprie opere, secondo i bisogni e le modalità diverse, per accogliere le persone più fragili, anziane o con diversi tipi di disabilità, ribadendo l’impegno a porre al centro la persona attraverso la promozione della vita nella migliore qualità possibile".

In occasione della festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, lo scorso 30 aprile, le suore e gli operatori della Casa di Barge, dopo la Messa solenne presieduta dal parroco don Andrea Borello, hanno organizzato nel parco della struttura un momento convivale di festa con gli ospiti. Al termine sono stati lanciati alcuni palloncini colorati con la speranza di poter presto tornare ad abbracciare i propri cari.

Ogni notizia su una possibile chiusura della Casa Cottolengo di Barge è pertanto totalmente priva di fondamento.