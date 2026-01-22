Bra, controlli e sicurezza urbana in cima alle attività 2025 della Polizia Locale [FOTO]

Tradizionale conferenza stampa a Bra, in occasione di San Sebastiano, patrono delle polizie locali, per affrontare insieme all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza un bilancio delle attività svolte nell’anno appena concluso dagli agenti in servizio presso il comando operativo nella sede di via Moffa di Lisio.

L’incontro si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, introdotto dal comandante, il commissario capo Davide Detoma, mentre il compito di illustrare la lunga panoramica delle attività svolte nel corso degli ultimi dodici mesi dai ventuno operatori in forze al Corpo è toccato al vicecomandante, commissario Sergio Mussetto.

Un lavoro corale (nella squadra figurano anche un ispettore capo; un ispettore; 4 assistenti; 3 agenti scelti; 8 agenti, due impiegate amministrative e un’ausiliaria del traffico e dell’ambiente), come sempre articolato e complesso, che ha dato però modo di sciorinare numeri importanti soprattutto con riguardo all’ambito della sicurezza urbana, con attività che hanno interessato in particolare il centro storico, i giardini di piazza Roma e la zona della stazione ferroviaria, ma anche le frazioni. Operazioni condotte sia in autonomia, sia in collaborazione con la locale Compagnia Carabinieri e con la Questura di Cuneo.

In questa direzione vanno annotate le 147 notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria e per le quali sono state deferite 103 persone (85 per reati di cui si sono scoperti gli autori, mentre 62 sono quelli commessi da ignoti). Numeri assimilabili a quelli presentati in questi giorni da Polizie Locali di capoluoghi di provincia, dotate quindi di organici anche tre o quattro volte più grandi.

Analogo discorso vale per gli ordini di allontanamento emessi tramite lo strumento del Daspo urbano, elevati nei confronti di 17 soggetti sanzionati per condotte non corrette.

Non solo: si aggiunge inoltre l’identificazione degli autori di diversi reati attraverso il sistema di videosorveglianza Targa System, strumento che ha permesso di scoprire gli autori di una serie di furti e di truffe ai danni di anziani con la soluzione di alcuni casi di livello nazionale. Cinque ad esempio le persone deferite in stato di libertà in quanto autrici di furti avvenuti in centri commerciali della Liguria e due per il furto di tabacchi ai danni di un rivenditore della Lombardia.

VIABILITÀ

Rilevante, ovviamente, l’impegno sul fronte dei servizi per la viabilità. I numeri parlano di 238 incidenti stradali rilevati: 187 quelli con soli danni a cose, 49 quali con feriti (questi ultimi sono stati 72), mentre in un caso il sinistro aveva fatto registrare una vittima.

Gli stessi incidenti hanno visto coinvolte 364 autovetture (tra i quali 19 autocarri; 14 motocicli; 13 biciclette; 2 autobus; 6 monopattini elettrici), in dieci casi hanno coinvolto pedoni, in un caso anche un animale.

VIGILANZA AMBIENTALE

Altro capitale di particolare corpo è quello riguardante la vigilanza edilizia, ambientale e di prossimità. Sono state 188 le violazioni accertate a livello di vigilanza ambientale (138 sulla non corretta raccolta differenziata e sull’abbandono dei rifiuti). 802 i sopralluoghi effettuati dall’ausiliaria del traffico e dell’Ambiente.

GRANDI EVENTI

Di rilievo anche l’operato per la gestione dei grandi eventi cittadini che si sono svolti nell’anno appena trascorso: da “Cheese” ai mercatini delle pulci, dalla manifestazione “Da Cortile a Cortile” a "Pro Loco in Piazza", passando per la celebrazione di Pasqua al santuario della Madonna dei Fiori, gli incontri di calcio allo stadio "Attilio Bravi" e La Vuelta di ciclismo transitata in città nel 2025.