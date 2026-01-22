Fossano, l'Istituto Vallauri e Schneider Electric fanno squadra: una collaborazione d’eccellenza per formare i tecnici del futuro

Le classi quinte dell’indirizzo elettrotecnico dell’Istituto Vallauri stanno portando a termine un progetto formativo di alto profilo grazie alla collaborazione con Schneider Electric, multinazionale leader nel settore dell’energia e dell’automazione. Un’iniziativa ambiziosa, iniziata a ottobre, che unisce competenze tecniche avanzate e metodologie didattiche innovative, avvicinando concretamente la scuola al mondo del lavoro.

Oltre all’elevato contenuto tecnologico, il valore aggiunto dell’esperienza risiede nell’approccio scelto: una vera e propria simulazione della gestione dell’ordine di un cliente. Gli studenti hanno interpretato diversi ruoli professionali, dal project manager incaricato di relazionarsi con un cliente reale, al tecnico responsabile dell’ingegnerizzazione, della pianificazione delle attività e dell’acquisto dei materiali, fino alla messa in funzione finale del sistema. Un “gioco di ruolo” estremamente realistico, pensato per far vivere ai ragazzi le dinamiche tipiche di un progetto industriale.

Fondamentale l’apporto dei professionisti di Schneider Electric, che hanno progettato il percorso insieme ai docenti, affiancato gli studenti come tutor e ricoperto in maniera puntuale i vari ruoli previsti dalla simulazione. Hanno inoltre supportato i ragazzi nella risoluzione dei dubbi tecnici, scandito i tempi delle attività e contribuito alla valutazione finale, portando in aula competenze e modalità operative proprie del mondo aziendale.

A testimoniare l’impatto dell’iniziativa sono anche le parole degli studenti. Un alunno di quinta racconta:

“L’esperienza è stata molto positiva e stimolante. Ho acquisito nuove competenze utili per il mio futuro scolastico e professionale. Lavorare in modo più responsabile e confrontarmi con tecnici veri, esterni alla scuola, mi ha aiutato a capire come comportarmi in un contesto lavorativo reale. Questo progetto ha rafforzato il mio interesse per il settore elettrico ed energetico, rendendo l’esperienza davvero formativa e motivante.”

Il progetto Vallauri–Schneider Electric si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e impresa, capace di offrire agli studenti un’opportunità concreta di crescita tecnica e personale, e di prepararli con maggiore consapevolezza alle sfide professionali che li attendono.