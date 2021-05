Una novità gustosa da Piero Fraire, il papà degli Asparagi Dolci di Revello

Ormai questo ortaggio così apprezzato, prodotto dall’Azienda Agricola di Piero Fraire, è il protagonista delle tavole del saluzzese, e non solo, e sempre più persone chiedono a Piero come poterli gustare al meglio. Piero consiglia sempre assaporarli poco cotti, per preservarne meglio le proprietà nutritive, ed essendo così teneri, basta davvero poco per prepararli: è sufficiente appoggiarli in un tegame in poca acqua, scottandoli per pochi minuti, e poi condirli con olio o burro, scaglie di parmigiano, maionese, o uova sode tagliuzzate fini, a buttandoci sopra un uovo all’occhio di bue.

I più piccoli e teneri, possono essere serviti anche crudi in insalata

Mai stanco di offrire il meglio ai suoi clienti, oggi, nel negozio a Saluzzo in Via Spielberg al 20 (Antico Palazzo del Borgo) Piero presenta la sua ultima Novità, il Pesto di Asparagi dolci di Revello e anche e la Crema di Asparagi, due prelibatezze a base di asparagi e altri ingredienti del suo orto, che potranno essere usati in cucina per realizzare ricette dal successo sicuro, come l’intramontabile risotto agli asparagi.

Ma l’Asparago dolce di Revello non è la sola varietà coltivata da Piero, infatti altra sua specialità è la varietà Cardinale, il tenero asparago violetto, tenerissimo, ottimi consumato crudo: tagliarli a fettine sottili, condire con olio, limone, pepe e scaglie di parmigiano o pecorino. Questa insalatina è anche consigliata come letto per gamberi o gamberetti.

Ricordiamo che sia gli Asparagi che tutti gli altri ortaggi di Piero, sono coltivati con il metodo naturale, senza l’uso di prodotti chimici, ed ogni lavorazione come ad esempio il diserbo, avviene con mezzi meccanici, lasciando poi le oche delle cascina terminare il lavoro…

Tutti i prodotti di Piero si possono acquistare nel negozio L’Asparago Dolce di Revello a Saluzzo in Via Spielberg al 20 (Antico Palazzo del Borgo), in un negozio di Revello, e il sabato presso il Mercato della Terra sotto l’Ala di Ferro di Saluzzo.

