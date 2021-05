Bra, in via Cavour il record della panchina più piccola delle panchine cittadine

Bra famosa per l’architettura, la storia, la gastronomia. E per le panchine.

La panchina ormai è una star persino su Facebook, non per niente è già scattato un mini contest promosso dall’amministratore del gruppo ‘Bra. Di tutto, di più’ Enrico Sunda: “Bellissime le panchine giganti, stuzzichevole farci una foto sopra, ma cosa ne direste di una mini-panchina blu, ma proprio mini, proprio a Bra e in centro? Ne è stata piazzata una tra il Caffè Cavour - Bra e i Barbieri Giacomo & Edoardo veramente caruccia e senza complessi di inferiorità verso le altre. Tutti quelli che vorranno, magari anche già oggi pomeriggio che è sabato, passeranno da lì e si faranno una foto da soli, in coppia o in più, sempre che regga e sempre tenendo presenti le regole anti assembramento potranno inviare poi la foto sul gruppo o pubblicarla direttamente sotto il post, nei commenti. Forza!”. Oh, non vi accalcate che c’è spazio per tutti.