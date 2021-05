Barge: inaugurata la mostra "Continenti"

E’ stata inaugurata ufficialmente lo scorso 15 maggio la, mostra collettiva Continente allestita presso gli spazi delle Ex officine ferroviarie di Barge, a cura dell'Associazione Quasi Quadro di Torino, col patrocinio del Comune di Barge e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, presente all’evento nella figura del Consigliere della Fondazione Prof. Michele Antonio Fino. Nell’ambito di tale allestimento - inserito nel progetto VOLVER - gli artisti Piero Gilardi (1942), Nelida Mendoza (1956), Andrea Famà (1988), Bruno Alves de Souza (1985), Mai Lang (1978) e Valeria Dardano (1993), espongono le loro ricerche personali attraverso un confronto geografico e generazionale.

Continente è il risultato di un insieme di percorsi individuali di artisti provenienti da Italia, Argentina, Cina e Brasile, che racchiude l'essenza di un moto continuo, di un'eterna migrazione che fonda le sue radici nel caldo nucleo costantemente in fermento dell' enorme dimora ospitante. Come le placche oceaniche mutano scontrandosi favorendo una evoluzione del territorio, così grazie ai perenni spostamenti di comunità e di genti, è possibile uno scambio continuo di esperienze e tradizioni che stimola e produce l'accrescimento di una cultura collettiva.

Durante l’inaugurazione si sono tenuti significativi momenti artistici e musicali. Tra questi il collegamento on line con l’artista brasiliano Bruno Alves De Souza, in cui l’artista ha raccontato in sintesi i temi trattati nei suoi lavori. Vi è stata quindi la restituzione del laboratorio “Il mio Continente”, realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Barge, prendendo ispirazione dal concetto dei lavori esposti in mostra. Sono seguiti momenti di musica argentina grazie alla sinergia di Lautaro Acosta e Martin Troncozo.

L’evento ha dato altresì l’opportunità per rinsaldare i legami di amicizia tra Italia e Cina, per future collaborazioni attraverso scambi culturali e artistici. In particolare, la Sindaca di Barge Prof.ssa Piera Comba ha donato una pergamena al Presidente dell’ANGI Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese Sig. Chen Ming per ringraziarlo dell’impegno profuso nel creare un clima di collaborazione tra le comunità italiana e cinese.