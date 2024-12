Il Rotary Club Cuneo 1925 celebra il Natale all’Hotel la Ruota di Pianfei

Si è svolta la tradizionale Cena di Natale del Rotary Club Cuneo 1925, all’Hotel la Ruota di Pianfei, un evento che ha saputo unire tradizione, valori rotariani e una straordinaria partecipazione. La serata è stata un’occasione per celebrare lo spirito di amicizia e solidarietà che da sempre caratterizza il Club, guidato dal Dott. Luigi Fontana, stato coadiuvato da un efficientissimo Consiglio Direttivo e dai Presidenti delle Commissioni, che hanno contribuito in maniera determinante al successo dell’iniziativa.

La serata, organizzata in una cornice calda e festosa, è stata un’occasione speciale per celebrare i successi dell’anno rotariano e per guardare con entusiasmo al futuro, in vista del 2025, anno in cui il Rotary Club Cuneo 1925 festeggerà i suoi 100 anni di attività. Le celebrazioni per questo importante traguardo prevedono una serie di eventi aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio.

Durante la cena, sono state conferite due prestigiose Paul Harris Fellowships ai Past President Giacomo Luigi Gaiotti e Claudio Grossi, in riconoscimento del loro contributo e dedizione al Club. Un momento particolarmente emozionante è stato l’ingresso di un nuovo Socio, il Dott. Nicola Corino, medico dentista. La sua adesione rappresenta una promessa di continuità e rinnovamento, a beneficio della comunità.

Un sentito ringraziamento va alla Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che con la sua presenza ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni al Rotary Club. Un grazie speciale va anche al Governatore eletto a.r. 2025 2026 Luigi Gentile del Distretto 2032, ai Presidenti dei Rotary Club di Mondovì Silvia Tonello e di Saluzzo Silvio Tavella, sempre pronti a collaborare con entusiasmo e spirito di squadra.

Luigi Gentile nel suo saluto ha sottolineato che il Club è "capace di fare rete". Questo mette in evidenza l'abilità del club di creare connessioni efficaci tra persone, imprese e istituzioni per perseguire obiettivi comuni di solidarietà, crescita sociale e culturale.

La sindaca Patrizia Manassero, nel suo intervento, ha rivolto un saluto al Vice Prefetto Antonella Bambagiotti ed al "collega" Sindaco di Pianfei e socio del Rotary Club Cuneo 1925, Marco Turco, sottolineando il valore della collaborazione tra il club e le istituzioni ed ha evidenziato come questa sinergia non solo dia vita a momenti importanti per il Rotary stesso, ma rappresenti anche un arricchimento per il territorio.

In particolare, la sindaca ha fatto riferimento alle celebrazioni per il centenario del Rotary Club Cuneo 1925, che saranno dedicate alla cittadinanza, in linea con la vocazione del club a promuovere iniziative di valore sociale e culturale, aperte e inclusive.

Il Presidente Fontana esprime il suo sincero ringraziamento al Dott. Livio Tranchida, Direttore Generale dell'Ospedale Santa Croce e Carle, per l'impegno dimostrato nelle numerose iniziative intraprese ed a tutti i dirigenti medici presenti.

La Sindaca Manassero ha anche ricordato con orgoglio l'eccellenza dell'Ospedale di Cuneo, un punto di riferimento per tutta l’area.

Il Club desidera inoltre esprimere la propria stima nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni presenti, dei Carabinieri e del Reggimento Alpini, con i quali si è consolidato nel tempo un rapporto di reciproco rispetto. Un ringraziamento va anche al Vice Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Chiapella, per la sua partecipazione attiva.

Le delegate per il ROTARACT e l’INTERACT Club Cuneo Provincia Granda, Franca Ghiazza e Patricia Indemini, hanno accompagnato alla serata alcuni soci dell’INTERACT. Questi giovani, già impegnati in attività di volontariato, rappresentano un esempio di dedizione al bene comune, dimostrando come il senso civico e l’impegno sociale possano svilupparsi fin da giovane età.

Il presidente Luigi Fontana ha reso omaggio alle signore presenti donando loro una rosa rossa, simbolo dell’importanza che il club attribuisce al valore della donna. "La rosa rappresenta un riconoscimento del contributo essenziale che le donne offrono alla società e al nostro club," ha dichiarato Fontana.

La conviviale è proseguita con la lotteria benefica, condotta con grande maestria da Gabriella Giordano, socia molto attiva del Rotary.

La serata è stata arricchita dall'intrattenimento del cabarettista Giovanni Giannini, che ha saputo regalare momenti di leggerezza e sorrisi, e dalla musica coinvolgente del Dj Andrea Reghezza, che ha concluso l'evento con un’atmosfera di festa e balli.

Il Rotary Club Cuneo 1925 ringrazia tutti i partecipanti e invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative del prossimo anno, che saranno ricche di significato e opportunità per condividere la gioia di un secolo di storia.