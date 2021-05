MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo cotolette di cuore di bue

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il pomodoro cuore di bue

tra le varietà di pomodori è sicuramente il “re delle insalate”. Il nome deriva dalla sua conformazione lobata e striata, che lo rende molto simile alla muscolatura cardiaca: in effetti, i maggiori benefici che apporta si manifestano proprio nei confronti del cuore grazie alla ricchezza di licopene. Di colore rosso-rosato, è molto dolce pur essendo ipocalorico, saporito e aromatico, con pochissimi semi nella polpa assai carnosa e con un succo dissetante. Oltre alle indubbie qualità organolettiche, questo ortaggio possiede elevate concentrazioni di potassio, fosforo e calcio insieme alle vitamine A e C.

COTOLETTE DI CUORE DI BUE

Tempi

25 minuti



Ideale per…

un secondo piatto mediterraneo



Ingredienti (4 persone)

2 pomodori cuore di bue (grandi)

350 ml di latte di soia arricchito in calcio

4 cucchiai di farina di ceci

40 g di pangrattato

1 cucchiaio di origano secco

Olio evo q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1.Lavate e tagliate i pomodori, quindi affettateli con spessore di quasi 1 cm

2.Preparate la pastella mescolando con una frusta la farina di ceci e il latte di soia

3.Passate le fette di pomodoro nella pastella ottenuta

4.Impanatele nel pangrattato mescolato con l’origano, il sale e il pepe

5.Scaldate l’olio evo in una padella antiaderente, quindi cuocete le cotolette impanate

6. Giratele a metà cottura e, una volta pronte, adagiatele su della carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso.





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Una cotoletta che ha nulla da invidiare a quelle tradizionali di carne, anzi! Essendo ricca di licopene, vanta importanti funzioni preventive nei confronti del tumore alla prostata, ma non solo. Ha un’ottima azione antiossidante contro i radicali liberi. Non mancano le proteine vegetali grazie alla bevanda di soia addizionata di calcio e alla farina di ceci, che contiene inoltre molto ferro e fibre. All’origano, infine, il compito di insaporire naturalmente per aiutarci a limitare l’uso del sale.

Se avanzano?

Alternatele con strati di melanzane grigliate e fette di mozzarella per ottenere una torretta veg multicolor e multiflavour!