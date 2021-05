Voice Art® - Programma didattico musicale estivo

La Voice Art Academy è una scuola specializzata nella preparazione vocale e musicale del cantante a 360 gradi, attraverso lo studio di strumenti complementari, movimento scenico, laboratori di scrittura musicale e produzione inediti con arrangiamenti personalizzati. La scuola dispone di uno studio di registrazione interno e delle più avanzate tecniche vocali (Vocal care di Danila Satragno) mediante un approccio altamente personalizzato.

Ci stiamo avvicinando all’estate e ognuno di noi inizia a sentirsi carico e pieno di energia positiva: condizione ideale per dedicarci alla passione per la MUSICA!

Ancora non hai individuato quale stile dare alla tua vocalità? Meglio il Pop, il Rock...?

Ti sarebbe sempre piaciuto sperimentare con una vera band o con un pianista il tuo repertorio? Oppure iniziare a scrivere le tue canzoni e magari produrle ma non sai da che parte iniziare?

Ti piacerebbe avere non solo una bella voce ma anche una efficace gestione del tuo movimento sul palco?

A partire da giugno, la Voice Art Academy inizierà con il Programma Estivo con tre mesi di lezioni, laboratori di musica di insieme, movimento e tantissime nuove occasioni per mettersi in gioco!

E’ possibile iscriversi al programma completo o ad un singolo corso tra quelli in elenco:

· Canto

· Pianoforte

· Pianoforte per cantanti

· Repertorio musicale (con pianista professionista)

· Musica d'insieme (con band di professionisti)

· Video dance

I corsi estivi della Voice Art Academy sono altamente inclusivi, rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Potrai scegliere il Programma estivo completo, un singolo corso, un pacchetto di lezioni individuali o collettive da effettuarsi da giugno a settembre in accordo con la scuola e in totale sicurezza di distanziamento e contingentamento accessi.

Le lezioni singole hanno la durata di 60 minuti da effettuarsi a cadenza settimanale fino ad un massimo di due lezioni a settimana, prevedendo (per le lezioni di canto) l'utilizzo anche della sala di registrazione.

Mai come in questo particolare periodo storico, complice la pandemia da Covid-19, si sta assistendo all'insorgere di un così alto numero di bambini e ragazzi con sintomatologia depressiva.

Sappiamo bene come l'ARTE e la MUSICA possano agire dal profondo dell'animo umano e contribuirne alla sua cura e al suo positivo sviluppo.

Proprio per questo motivo la Voice Art Academy offrirà uno sconto del 50% a bambini e ragazzi che presentino una diagnosi di depressione e disturbi depressivi post-covid in cura presso un csm o in neuropsichiatria infantile.

Per info e prenotazioni: info@voiceartacademy.com

Tel. 338-2243771 (anche Whatsapp)

Sito internet www.voiceartacademy.com

La Voice Art Academy si trova a Cuneo in Corso IV Novembre 10 (interni 17 e 18)