I Lions Club Mondovì Monregalese premiano i giovani talenti del concorso “Un Poster per la Pace”

In questi giorni si sono svolte le cerimonie di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace – Edizione 2025”, promosso dal Lions Club Mondovì Monregalese, presso l’Istituto Comprensivo Mondovì 1 e l’Istituto Comprensivo Statale “Oderda-Perotti” plesso di Rocca de’Baldi.

Le iniziative hanno coinvolto studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie, offrendo due momenti di partecipazione e condivisione molto sentiti dalla comunità scolastica.

L’iniziativa rientra tra i più significativi service lionistici dedicati ai giovani e alla scuola e ha l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una riflessione sui valori della pace, del rispetto e della convivenza civile, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

“Un Poster per la Pace” è un concorso internazionale promosso ogni anno dai Lions Clubs International e coinvolge studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni di tutto il mondo. Attraverso la realizzazione di un elaborato artistico, i ragazzi sono invitati a esprimere la propria visione della pace, dando voce a speranze, ideali e messaggi di fiducia nel futuro.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Uniti come una cosa sola”, ha invitato a riflettere sull’importanza dell’unità tra le persone, al di là delle differenze culturali, sociali o geografiche. Nei disegni presentati, la pace è stata rappresentata come frutto di cooperazione, solidarietà e senso di appartenenza a un’unica comunità umana.

Le cerimonie di premiazione hanno valorizzato l’impegno, la creatività e la sensibilità dimostrati dagli studenti, confermando l’attenzione del Lions Club Mondovì Monregalese verso le nuove generazioni e la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.

I lavori premiati proseguiranno ora il loro percorso nelle successive selezioni a livello distrettuale, portando anche oltre il territorio monregalese il messaggio di pace espresso dai giovani partecipanti.



