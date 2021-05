Gli infermieri tornano in piazza: "Non dimenticheremo i morti, perché li abbiamo guardati in faccia uno ad uno"

Un minuto di silenzio, un anno dopo, per le vittime del Covid. Sono tornati in piazza a 365 giorni di distanza gli infermieri che ogni giorno sono impegnati nelle corsie degli ospedali piemontesi: "Il 20 maggio di un anno fa eravamo in questa piazza a ricordare i nostri morti. A distanza di un anno siamo di nuovo qui per dire: mai più morti per mancata assistenza, perché non c’è stata una sanità adeguata per curarli".

"Ad uccidere anche un sistema sanitario fragile"

“Vogliamo riforme e assunzioni, perché ad uccidere non è stato solo il virus ma è anche per colpa di un sistema sanitario fragile”. Queste le rivendicazioni portate in piazza a Torino degli infermieri del sindacato Nursind, che hanno manifestato in piazza Castello questa mattina davanti alla sede della Regione Piemonte.

Coppolella;"Non dimenticheremo i morti perchè li abbiamo guardati in faccio uno ad uno"

A prendere la parola, davanti ai colleghi distanziati, il segretario regionale Francesco Coppolella: “Noi non dimenticheremo perché i morti li abbiamo guardati in faccia ad uno ad uno. Abbiamo vissuto i drammi in prima persona e non seduti su un divano”.

Un cuscinetto di fiori per ricordare le 11.549 vittime del virus in Piemonte

Gli infermieri hanno posato un cuscinetto di fiori per non dimenticare le 11.549 vittime del virus in Piemonte. “Abbiamo imparato una lezione ma non è stata utile. Noi ne usciamo stanchi, ci vogliono risorse” è il messaggio lanciato dai lavoratori degli ospedali. "Il post pandemia sarà uno tsunami" è il monito lanciato dagli infermieri.