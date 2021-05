Saluzzo, domani "Negozi in strada" e occasioni in bancarella

Domani ( domenica 23 maggio) a Saluzzo, “Negozi in strada”.

39° edizione dell’appuntamento che vede dalle 9 alle 20 i negozi aperti con sconti e promozioni sui prodotti. Aderiscono all’iniziativa una settantina di attività insieme alle concessionarie auto e moto.

Lungo le vie e nelle piazze cittadine l’evento sarà accompagnato da una colonna sonora diffusa in filodiffusione.

Animazioni in vari punti. In via Gualtieri è previsto un laboratorio di giochi in scatola e carte, adatto a grandi e bambini. In piazza Risorgimento, "Visit Saluzzo", l’Ufficio turistico della città, propone gadget ed eccellenze del territorio.

I ristoranti e bar cittadini offrono, per la giornata di domenica menù convenzionati.

La manifestazione è organizzata in tutta sicurezza, come previsto dalle regole anti- Covid e avrà luogo con qualsiasi situazione metereologica. Ulteriore informazioni su Negozi in strada si possono trovare sulla pagina Facebook dedicata all’evento.

Questa edizione vede per la prima volta la collaborazione dell’Ascom cittadina con il Ccn (Centro Commerciale Naturale) e si avvale del patrocinio del Comune di Saluzzo.