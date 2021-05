Mondovì, il progetto "Passaggio di testimone" ricorda l'importanza della memoria (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, si è tenuto l'atto conclusivo del progetto organizzato dal liceo " Vasco-Beccaria-Govo ne ", realizzato in collaborazione con le Associazioni Culturali “Gli Spigolatori” e “Geronimo Carbonò”, il patrocinio del Comune e dell’ANPI di Mondovì, il supporto di ForumSad – Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione Internazionale e della Delegazione di Cuneo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e il sostegno del MIUR nell’ambito del “Piano Nazionale per la partecipazione alla vita scolastica e la promozione dell'educazione alla cittadinanza attiva”.

Il webinar è stato occasione per proiettare il video realizzato nell'ambito del progetto, "La lotta all'indifferenza e la Forza della Parola": 24 minuti per rileggere, con la voce degli studenti, gli insegnamenti della storia e della letteratura alla luce dei fatti di attualità.

Come illustrato dagli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi nel corso del progetto, le prof.sse Giuditta Aimo, Manuela Calvi e il prof. Stefano Casarino, "Passaggio di testimone" è stato un lavoro interdisciplinare, di équipe e, soprattutto, un bel progetto di educazione civica.

L'iniziativa, avviata lo scorso anno, ha visto al centro l'analisi e la rielaborazione, anche attraverso la creazione di un filmato, dei testi legati alle figure di Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern.

Grande entusiasmo da parte dei ragazzi, come dimostrano le testimonianza di Matteo Prucca e Giulia Filippi che, a nome di tutti i compagni, hanno spiegato quanto sia stato importante e formativo intrecciare letteratura, storia, arte e musica e trovare legami con il nostro "oggi".

"Un lavoro che mette in campo cuore e cervello, passione e ragione" - ha commentato il prof. Casarino, docente e presidente dell'ANPI Mondovì - "ricordandoci che il vero sapere non è l'erudizione fine a se stessa. Non dobbiamo mai dimenticare che conoscere il passato è l'unico modo per educarci a essere uomini, ma soprattutto umani".

In chiusura il prof. Casarino, citando Tzvetan Todorov e Ivan Illich, ha poi condiviso con i partecipanti una profonda riflessione sull'importanza di far tesoro di tutti gli insegnamenti della storia, anche quelli più amari e meno gloriosi, che portano a "trasformarci", perché la "sopravvivenza dell'essere umano dipende dalla sua riscoperta come forza sociale".