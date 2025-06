Ospedale unico, un progetto da 250 milioni per ridefinire la sanità tra Saluzzo, Savigliano e Fossano

Dopo anni di proposte, riunioni e rallentamenti, la questione del nuovo ospedale unico a servizio del territorio Saluzzo–Savigliano–Fossano è finalmente entrata in una fase concreta. Il 4 giugno 2025, a Roma, è stata firmata una convenzione tra la Regione Piemonte e l’Inail per lo stanziamento di 250 milioni di euro: una cifra che segna l’inizio effettivo dell’iter realizzativo del nuovo polo ospedaliero.

Entro l'estate 2025 è previsto il completamento della progettazione; nel 2026 si dovrebbe arrivare all'appalto dei lavori, che non termineranno prima del 2030.

Il nuovo ospedale andrà a sostituire progressivamente i tre presidi oggi attivi a Saluzzo, Savigliano e Fossano, con l’obiettivo di razionalizzare l’offerta sanitaria, concentrare le eccellenze, ottimizzare risorse e migliorare l’assistenza. La sua realizzazione avverrà con risorse di Inail in cambio della futura locazione dell’immobile alla Regione.

Il sito individuato per la costruzione si trova tra Savigliano e Marene, in posizione baricentrica rispetto ai tre comuni e vicino agli snodi autostradali (A6 e A33), per garantire accessibilità a tutta l’area vasta.o

Il progetto dell’ospedale unico è da tempo oggetto di discussione nella cittadinanza e tra le istituzioni.

Mentre da un lato si auspica un miglioramento della qualità assistenziale, dall’altro lato c’è il timore di un impoverimento dei presidi locali e di una perdita di capillarità dei servizi sanitari. Si continua a parlare di un rafforzamento della medicina di prossimità (case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali), ma i cittadini chiedono certezze su tempi, risorse e modalità di attuazione. Quale, inoltre, il destino degli attuali ospedali? Si parla di riconversioni, ma senza una programmazione chiara e trasparente.

In questo contesto si inserisce l’incontro pubblico organizzato per stasera 9 giugno alle ore 18 presso la sala conferenze della Crosà Neira di Savigliano. L’evento, dal titolo “Nuovo ospedale territoriale di pianura: a che punto siamo?”, è promosso dall’associazione Area Vasta, insieme agli Amici dell’Ospedale di Savigliano e all’Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale di Saluzzo.

L’obiettivo è quello di informare e coinvolgere la popolazione su uno dei progetti più importanti per il futuro della sanità pubblica nel Cuneese. Hanno confermato la loro presenza Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl CN1

Sono inoltre attesi sindaci, consiglieri regionali e amministratori locali.