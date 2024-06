Il quorum non ferma la Langa: eletti tutti i candidati sindaco senza avversari

E quorum fu. Nessuna sorpresa legata all'affluenza (minimo il 40%) nei Comuni della Langa che avevano un solo candidato sindaco.

A Bosia confermato Ettore Secco, giunto al suo terzo mandato. A Gorzegno Marco Chinazzo. A Belvedere Langhe nuovo mandato per la sindaca Biagina Cartosio. A Barolo Fulvio Mazzocchi prende il posto di Renata Bianco.

A Borgomale nessuna sorpresa per Marco Grasso, a Cerretto Langhe tutto liscio per Flavio Borgna. Massimiliano Romano non ha avuto avversari a Camerana, così come Gabriele Molinari a Castelletto Uzzone. Stesso copione a Castino con Enrico Paroldo e a Montelupo d'Alba con Mario Romanelli, che è subentrato alla sindaca Marilena Destefanis.



Una sola lista a Castiglione Falletto con il nuovo sindaco Piero Eirale, che ha preso il posto di Paolo Borgogno. Damiano Ferrero è il primo cittadino di Mango, dopo essere stato cinque anni vicesindaco. Filippo Costa e Livio Genesio si sono presentati a Monchiero e a Monforte d'Alba, mentre a Montezemolo il sindaco è Marco Giacosa al posto di Giuseppe Taramazzo. A Mombarcaro Clara Barbiero.

A Neviglie bis per Corrado Benotto. Marco Pallaro ha preso il testimone di Roberto Passone a Novello. A Niella Belbo c'è stata una sola lista con candidato sindaco Emanuele Sottimano. Per Franco Aledda seconda investitura a Rodello. Enzo Capra è il primo cittadino a Sinio, al posto dello storico Sergio Seghesio, da 25 anni all'interno dell'amministrazione. A Torre Bormida eletto Andrea Rizzolo, a Trezzo Tinella confermato l'uscente Alberto Cerrino.