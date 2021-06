ONDESONORE: Francesco Renga in concerto Tarantasca

Da poche ore sono online i biglietti per il concerto di Francesco Renga a ONDESONORE Tarantasca www.ondesonore.com/renga in esclusiva su TicketONE

Tra rinvii e limitazioni per manifestazioni una cosa è certa: la 20^ edizione di ONDESONORE si festeggerà con un grande concerto di Francesco Renga il 15 luglio prossimo e altre grandi sorprese che vi sveleremo prestissimo. Posticipato esattamente di un anno a causa della pandemia, l'attesa è finita e con il motto #riPartiamOndesonore organizzatori annunciano il concerto di Renga e almeno un'altra serata di grande musica.



#riPartiamOndesonore è questo il motto che accompagna questa 20^ edizione dal sapore tutto particolare per quanto abbiamo vissuto in questo periodo. Tanta voglia di ritorno, di ripartenza e di normalità– dichiara il presidente Davide Nivello – OndeSonore è fatta di volontari, tutti ragazzi che nella vita fanno altro e nonostante la pandemia non si fermano realizzando il sogno: un grande evento per celebrare i 20 anni del nostro Music Festival. Partiti quasi per scherzo nel 2001 dopo tanti sacrifici anno dopo anno, pieni di entusiasmo ed energia siamo riusciti a realizzare in questo lungo percorso progetti benefici creando un evento rilevante per la realtà del nostro piccolo paese".



Giovedì sera 15 Luglio 2021 FRANCESCO RENGA sarà live sul palco di OndeSonore con “ACOUSTIC TRIO - ESTATE 2021” accompagnato da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre).



Non sarà OndeSonore di sempre, lo sappiamo, le normative impongono restrizioni ai concerti ed eventi. In ogni caso non vogliamo mollare, il livello di difficoltà è altissimo sia nell'organizzazione tecnica sia per la sostenibilità economica dell'evento OndeSonore2021, ma la voglia di ripartire è più forte di tutto. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. "Non aspettavamo altro"- dichiara Francesco Renga nel suo comunicato stampa "di potervi finalmente rivedere tutti... e ricominciare il nostro viaggio tra musica e parole. Ricominciare a ridere, piangere... emozionarci insieme"



Vendita Biglietti esclusivamente su circuito TicketOne www.ondesonore.com/renga

@OndeSonoreTarantasca

info su FB INSTAGRAM

www.ondesonore.com