Truffa da centinaia di migliaia di euro ai danni dell’ospedale di Cuneo: patteggiate due condanne

Hanno patteggiato negli scorsi giorni al tribunale di Cuneo una pena rispettivamente di due anni con sospensione condizionale della pena e ad un anno Iannicelli e Martinelli, entrambi sotto accusa di truffa aggravata ai danni dell’ospedale di Cuneo (per il secondo è caduta l’accusa di corruzione ndr).

Una truffa da centinaia di migliaia di euro ai danni dell’ospedale di Cuneo che si è prolungata per almeno sei anni, fino a quando la nuova farmacista del Santa Croce e Carle non decise di appurare alcune verifiche sugli acquisti spropositati di alcuni materiali medici: più precisamente i controlli riguardarono se i “rocchetti” in filo di titanio e i fili da sutura corrispondessero a quelli impiegati nelle sale operatorie .I chirurghi erano all’oscuro di tutto.

Si è arrivati così ad indagare l’infermiere caposala che si occupava di rifornire il blocco operatorio: Antonio Iannicelli, 57enne era colui che segnava gli ordini di materiali e attrezzature all’azienda ospedaliera. Ciò che ha permesso di individuare l’uomo, il fatto che tutte le bolle di consegna fossero firmate dallo stesso, aggirando in questo modo la procedura.Sottoposto a misura cautelare nell’agosto 2019, il capo infermiere era finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione Titanio della Guardia di Finanza, condotta dal procuratore capo Onelio Dodero.

Qualche settimana dopo era stato arrestato anche il 71enne Luigi Martinelli di Vinovo, titolare dell’azienda Sanitor sas di Nichelino che forniva materiale al blocco operatorio. La Procura di Cuneo aveva accertato anomalie per un totale 855.746 euro tra il 2014 e il gennaio 2019: in particolare erano stati pagati un surplus di materiali per circa 95mila euro nel 2014, 145mila euro nel 2015, 167mila nel 2016, 229mila nel 2017, 188mila nel 2018, 25900 a gennaio 2019. Vista la mole dei presunti acquisti, gli inquirenti avevano ipotizzato che si potesse trattare di un espediente contabile per camuffare consegne in realtà mai ricevute dall’ospedale. L’infermiere Iannicelli aveva infatti ammesso di aver ricevuto all’incirca 30mila euro da Martinelli per “gonfiare” gli ordini: il titolare dell’azienda di Nichelino gli faceva dunque avere le bolle.

A fare da tramite sarebbe stato il suo magazziniere Pierluigi Balansino, anche lui chiamato a rispondere davanti al giudice per corruzione e truffa aggravata. Balansino, non ha optato per un rito alternativo: infatti sarà processato al dibattimento, che andrà al dibattimento.