Sguardi che raccontano emozioni: a Cuneo la nuova mostra di Egidio Giubergia

Volti colti in pose intime, pennellate fluide e colori che esplodono su fondi acquerellati: è l’universo di “Sguardi”, la nuova mostra personale del pittore cuneese Egidio Giubergia, allestita nella sala del Collegio dei Geometri e GL della provincia di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7H, dal 9 al 25 gennaio 2026.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 9 gennaio alle 18, offrendo al pubblico un percorso tra ritratti che mettono al centro l’espressività degli occhi e la forza silenziosa dei volti, attraverso una pittura figurativa contemporanea dal forte impatto emotivo.

L’apertura al pubblico è prevista nei fine settimana, con orario 15-19 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per permettere a appassionati, curiosi e cittadini di incontrare da vicino la ricerca artistica di Giubergia, sospesa tra introspezione psicologica e dinamismo cromatico suggerito anche dall’immagine ufficiale della mostra.